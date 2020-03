Dana Rogoz a recunoscut pe pagina ei de pe o rețea de socializare că și ea a făcut parte din categoria celor care s-au amuzat pe seama faptului că mulți români au mers la supermarketuri să-și facă provizii. Frumoasa actriță nu știa cât de serioasă avea să devină situația în România în privința coronavirusului.

„Marturisire: Acum o saptamana radeam de cei care isi faceau provizii. Iar ieri, cu masca pe fata!, imi puneam cateva conserve de ton in plus, faina si malai in cosul de cumparaturi. Eu eram dintre cei care fac cumparaturi zilnice: mergeam in supermarket pentru doi ardei si un castravete, sa am tot timpul cat e necesar, sa nu fiu nevoita sa arunc prea multe etc. Dar ieri am schimbat tactica, fiindu-mi cumva rusine de mine. Nu mi-am facut stocuri pentru o luna, dar am luat tot ce cred ca ne-ar fi de folos pentru o saptamana macar, ca sa evitam intrarile mai dese in magazine.

O sa fac o comparatie care descrie mai bine ce simt. Stiti cum e cand mergeti la un concert in aer liber si la inceput toata lumea sta pe iarba si vede de jos scena. Si la un moment dat cei din fata incep sa se ridice. Iar tu din spate incepi sa strigi: "stati jos, stati jos!", pana cand te ridici si tu in picioare, caci vrei sa vezi, iar apoi si cei din spatele tau. Asa simt ca se intampla si acum. Dincolo de grija pe care o avem cu totii pentru virus, ajungem sa fim nevoiti sa luam si alte masuri de teama ca nu stii ce efecte vor avea actiunile celorlalti. Asta nu inseamna ca nu sunt in continuare dintre cei mai calmi in grupul meu, gravida fiind... Voi cum sunteti?”, a mărturisit frumoasa actriță Dana Rogoz pe pagina ei de Facebook.

Citeste si: Mesajul domnului Ugur Yesil, CEO Kanal D Romania: "Înfruntam cea mai grea criza a vietilor noastre"

Decizia radicală luată de Fuego în plină pandemie de CORONAVIRUS

Fuego este unul dintre artiştii care au fost nevoiţi să îşi anuleze concertele din cauza măsurilor drastice impuse de autorităţi în plină pandemie. Artistul a anunţat pe pagina lui de Facebook că specatcolul pentru care s-a pregătit încă din luna decembrie a fost amânat până în iunie.

"Dragii mei, am reprogramat spectacolul „SIMFONIC” de la Sala Palatului pentru data de 7 iunie 2020, începând cu ora 20.00! Din păcate, trebuie să ne supunem, să ne protejăm și să găsim rezolvări rapide! Pentru că măsurile sunt obligatorii, am fost și noi forțați să amânăm pentru 7 iunie concertul pop-simfonic, asta deși eram în linie dreaptă cu toate pregătirile, cu repetițiile, cu investițiile majore făcute deja în această producție impresionantă în care sunt implicate numeroase forțe, mulți oameni pe scenă, partituri noi, reorchestrații simfonice, invitați neașteptați, scenotehnică din Basarabia, filmare 4 K, dansatori performanți și ipostaze noi cu mine! Fiind un perfecționist, respectându-mi publicul, am început să lucrez încă din decembrie, acum fiind aproape de ultimele detalii, făcându-mi inclusiv ținutele pentru concert, colaborând cu designerul Casei Regale, Alexandru Ciucu, pentru acest proiect unic, un spectacol pop-simfonic cu sonorități dintre cele mai neașteptate și duete inedite! Asigur publicul meu drag că nu există nici o problemă legată de bilete, acestea sunt valabile și le mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că-mi vor fi alături! Peste 130 de oameni vor fi alături de mine, în Orchestra Metropolitană București și Corul Accoustic!", a scris Fuego pe contul lui de Facebook.