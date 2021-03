Dani, fiul lui Florin Salam, a mers la protestul anti-restricții, deși unchiul său a fost răpus de COVID-19

In articol:

A fost haos în marile orașe ale țării, acolo unde au avut loc proteste anti-restricții! Aceeași situația a fost și-n Capitală, acolo unde românii s-au adunat pentru a cere autorităților să renunțe la restricțiile impuse. Printre protestatari a fost și Dani, băiatul lui Florin Salam.

Deși Nelu Stoian, fratele ”regelui manelelor”, și-a pierdut viața din cauza coronavirusului, nepotul acestuia, Dani, a mers la protestele împotriva măsurilor luate de autoritățile române pentru combatarea infecției cu SARS-COV-2.

Dani, fiul lui Florin Salam, a mers la protestul anti-restricții

Citeste si: Sora lui Florin Salam s-a întors acasă după ce a fugit cu impresarul artistului! Maria Petrache, constrânsă să revină la familia ei

Dani, fiul lui Florin Salam, a fost nelipsit, duminică seara, de la mitingul din Capitală. Acesta a intrat live pe Facebook preț de câteva momente. În filmarea respectivă se auzea cum oamenii strigau ” Libertate”, ”Ieșiti în stradă”.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Adriana Bahmuțeanu, și ea prezentă la un protest împotriva măștii chirurgicale

Și fosta soție a lui Silviu Prigoană spune că a obosit să poarte masca de protecție și să trăiască cu frica că se poate infecta în orice moment.

Adriana Bahmuțeanu

A făcut chiar și o declarație controversată în care susține că „masca de protecție o apără de acest virus precum chiloții de viol”. Este furioasă pe autorități că timp de un an au luat doar decizii, spune ea, care nu au ajutat la nimic, ci doar ne-au făcut mai temători.

„ Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate”, a spus Adriana Bahmuțeanu.