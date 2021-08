Dani Mocanu, înregistrat de un interlop când îl bârfea pe Florin Salam: ”Eu sunt șmecher, nu ca ăla care-și ia bătaie”! Intervenție în forță a lui Mircea Nebunu!

In articol:

Dani Mocanu a fost înregistrat de Bocioc, un interlop din Țăndărei, în timp ce îl ”vorbește de rău” pe Florin Salam.

Episodul 1: Dani Mocanu se ceartă cu un interlop din Țăndărei

Cei doi au avut o discuție online, în care Bocioc l-a acuzat pe Mocanu că i-a raportat contul de Facebook pentru că-l făcuse praf într-un live anterior. Încercând să-i demonstreze că este cu adevărat șmecher și nu se lasă intimidat de tonul interlopului, Dani Mocanu a făcut o remarcă ceva mai deplasată, cu referire directă la Florin Salam.

”Păi tu primești raport pe Facebook și mă întrebi pe mine și îmi vorbești pe nas, vere... Ce, ești nebun? Tu crezi că eu sunt lăutar d-ăsta ca Salam, care-și ia bătaie? Interesează-te mai bine de mine, trăiască-ți copiii...”, i-a spus Dani Mocanu lui Bocioc de la Țăndărei.

Bărbatul a tăiat momentul respectiv și l-a pus pe TikTok, înregistrarea devenind virală.

Episodul 2: Mocanu nu-i cere scuze lui Salam dar îi amenință cu bătaia pe ”șmecherii de pe Facebook”

Aceasta a ajuns și la Florin Salam care s-a enervat cumplit atunci când a auzit ce spune Dani Mocanu despre el

Mocanu nu a stat cu mâinile în sân și a făcut el un live în care să lămurească situația. El a spus că n-are nimic cu Salam și le-a transmis tuturor ”șmecherilor de pe Facebook” să o lase mai moale pentru că-i așteaptă la o confruntare față în față.

”E la modă în România să fii șmecher și interlop pe Facebook, cum a încercat băiatul ăsta. Că s-a intervenit după aia prin niște prieteni, și-a cerut scuze, și el și tatăl lui și familia lui...

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Citeste si: Deși are case de un milion de euro, Tzancă Uraganul doarme de o lună într-o rulotă! ”Am visat că face viraj dormitorul”

Am făcut live-ul ăsta să nu creadă lumea că eu am lăsat ciocul mic în fața ăluia sau că am ceva cu Salam, că l-a băgat și pe omul ăla în discuție aiurea. Omul a tăiat filmarea, a decupat ce a vrut el, iar unde l-am luat eu puternic nu a pus.

Florin Salam e doar lăutar

Am auzit oameni întrebând: de când sunt lăutarii smardoi? În primul rând, eu nu sunt lăutar cap-coadă. Lăutari compleți sunt: Ștefan de la Bărbulești, Nicolae Guță, Florin Salam. Eu sunt jumătate lăutar și jumătate șmecher. Toți șmecherii din România care mă respectă, îi respect și eu la rândul meu. Dar șmecherii de pe Facebook, mă jur pe ce vreți voi că-mi dau tricoul jos de pe mine și ne batem unde vreți voi. Eu, lăutar, vă arăt că va bat!”, a spus Dani Mocanu.

Epilog: Mircea Nebunu, liderul clanului sportivilor, îi calmează pe amândoi

Situația între Dani Mocanu și Florin Salam a fost aplanată de Mircea Nebunu, liderul clanului sportivilor din Berceni care, la rândul lui, a intrevenit cu un live. El a spus că a vorbit cu amândoi și că i-a împăcat.

Citeste si: Dani Mocanu și-a pus fanii pe jar cu ultimul anunț făcut! Manelistul urmează să lanseze un hit, care să-l aibă protagonist pe Van Damme: ”Mai durează puțin”

”M-au sunat și Dani Mocanu și Salam. Nu e nimic adevărat, n-are nimic Dani Mocanu cu Salam. Salam e number one în treaba lui, iar Dani Mocanu, la fel, își face treaba, și el e numărul 1 în ce face el. Dani Mocanu a spus că n-are nimic și nu-și permite să aibă glume cu Salam, niciodată. Salam, la fel, îl iubește pe Dani Mocanu și-l apreciază pentru ce face.

Mircea Nebunu, șeful sportivilor e doar șmecher

S-a pus repede pe Tik-Tok și s-a distribuit prea repede. Iar Salam s-a supărat. A fost discuția aia și băiatul ăla a înregistrat și a pus ce a vrut... fratele meu... mi-a spus că a făcut o glumă, a pus ce a vrut. S-a împăcat toată lumea, e prietenie totală”, a spus Mircea Nebunu.