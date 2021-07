Două ”legende” într-o singură fotografie. Una e Dani Mocanu, iar alta e Van Damme. Ce dedicație i-a făcut manelistul actorului american

Dani Mocanu și Jean Claude Van Damme [Sursa foto: Instagram] 13:55, iul 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Dani Mocanu continuă să surprindă cu postările pe care le face în mediul online. De data aceasta, manelistul l-a acaparat pe Van Damme, căruia i-a făcut și o mega-dedicație. Celebrul actor a devenit subiectul de discuție al momentului după ce și-a făcut apariția în România.

După ce un tânăr l-a filmat în mașină, în timp ce ascultau manele, acum a venit rândul ”regelui vizualizărilor” să se fotografieze cu Van Damme.

Dani Mocanu a făcut și un TikTok alături de Jean Claude Van Damme, în care a cântat o melodie special pentru cunoscutul actor. ”Toți artiștii îl distribuiau pe Van Damme că le asculta melodiile în mașină și el era la mare șpriț cu mine”, spune Dani Mocanu, într-un clip postat pe Tiktok.

Dani Mocanu și Van Damme[Sursa foto: Captură Video]

„Cum este ziua de Paște, ca Van Damme nu se mai naște. Îi cântă Dani Mocanu, care a spart topul tot anul. Las și mamă, las și casă, ca să-mi fac viața frumoasă. Îmi las mama și nevasta, să plec în lume cu ăsta”, mai spune Dani Mocanu.

Șoferul care l-a filmat pe Van Damme, despre noaptea petrecută cu actorul

Gabor Ianku Strinfi, șoferul care s-a filmat în mașină cu Jean Calude Van Damme, a mărturisit că actorul nu a fost însoțit de niciun bobyguard și a acceptat să vină de bunăvoie cu ei.

Vedeta în vârstă de 60 de ani a petrecut toată noaptea cu ei, după care a fost adus de același șofer la hotelul luxos la care era cazat.

„ Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit. Am hotărât să ieşim în oraş şi am ieşit cu maşina mea personală, nu cu taxiul sau alte chestii. N-a fost obligat, n-a fost forţat, nici nu cred că poate cineva să-l forţeze cineva. Eu sunt o persoană simplă, nu sunt interlop, nu sunt mafiot. Să vorbim și noi realitatea. Nu mai fiți și voi invidioși! A fost un respect reciproc. Ne-am simțit bine, am băut, ne-am distrat. L-am lăsat pe om la cazare lui și mi-am văzut de drum. Ne-am distrat de la 8 seara până la 9 dimineața, 10 chiar. Nu a fost cu lume după el, cu bodyguarzi după el, gândiți și voi logic”, a mai spus tânărul.

