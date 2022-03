Dani Mocanu nu a fost lăsat să ajute două ucrainence! L-a oprit poliția și a dat femeile jos din mașină! "E alt film aici"

In articol:

Dani Mocanu este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele din țara noastră. Acesta a avut parte de multe cumpene în carieră, dar, pe care le-a depășit cu brio și se bucură de un succes fantastic.

Dani Mocanu, mesaj tranșant pentru autorități

Dani Mocanu a făcut o postare pe rețelele sociale în care își strigă clar nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă cu ucrainenii veniți în România. Aflat la vama Sighet, cântărețul de manele postat un mesaj public în care a explicat care este situația de acolo.

"E alt film aici la Sighet, nu e ce vedem la televizor. Am venit cu trei mașini de aliment, le-am dus la Sala Polivalentă, unde este plin de alimente. Așa că nu mai aduceți fraților, că le aduceți degeaba. Oamenii care trec nu sunt amărâți, sunt bine oamenii, cei care au apucat să treacă sunt milionari, au planurile făcute. Suntem de aseară pe aici să ajutăm și noi pe cineva, am lăsat și numărul de telefon domnilor de la vamă să ne contacteze, că vrem și noi să luăm 10-15 familii să avem și noi grijă de ei, că de aceea am venit de aseară.", a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu nu a fost lăsat să ajute două ucrainence

Dani Mocanu și-a arătat suportul față de cei aflați în nevoie, însă, din păcate, nu și-a putut duce misiunea până la capăt. În timp ce a luat în mașină două femei din Ucraina, cu scopul de a le duce la București să le ajute, autoritățile l-au oprit și nu i-au dat voie pe motiv că pare periculos. Dani Moacnu este extrem de revoltat și spune lucrurilor pe nume.

"Am luat două femei în vârstă să le ducem până la București și a venit un polițist bătrân, gras, supărat că iese la pensie și le-a dat pe femei jos. Le-a dat jos din mașină și eu chiar voiam să le ajut. Așa că nu mai veniți fraților, că situația nu e ca la televizor. A zis că nu le lasă că sunt periculos. Cei care au apucat să treacă sunt oameni cu situații bune, nu e ca la televizor că e dezastru, deocamdată oamenii sunt bine. Așteptăm în 4-5 zile să vină cei mai săraci, dacă apucă săracii. Am lăsat și noi un număr de telefon aici, poate ne sună cineva. Am vrut și noi să luăm câteva familii cu copilași. Au venit oameni din toată țara să îi ajute, dar din păcate, autoritățile nu le dau voie. Și cam asta e, lasă oamenii pe străzi.", a mai spus Dani Mocanu, în clipul viral de pe rețelele sociale.