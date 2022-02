EXCLUSIV! Dani Mocanu, reacție ieșită din comun când a auzit numele Anamariei Prodan: "Pas"! Fratele său a fost de față, în platoul WOWbiz

In articol:

Mulți artiști și-ar dori să aibe succesul lui Dani Mocanu, însă munca și pasiunea își spun întotdeauna cuvântul. Acesta scoate hituri pe bandă rulantă, care reușesc, într-un timp foarte scurt, să adune milioane de vizualizări.

Romario Mocanu, despre începutul pe TikTok

Romario Mocanu, Ștefan Ciuculescu și Sorin Ciuculescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Romario Mocanu este fratele cântărețului de manele, Dani Mocanu, și este celebru pe TikTok. Face constant live-uri, iar fanii lui îl răsplătesc cu cadouri virtuale și aprecieri. Invitat în emisiunea [email protected], moderată de Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Romario a vorbit despre momentul în care a hotărât să își facă cont pe TikTok și cum l-a îndemnat și pe fratele său să facă același lucru.

"De foarte mult timp l-am tot bătut la cap pe Dani să-și facă cont de Instagram, TikTok, să se promoveze. Chiar dacă nu are nevoie de promovare, e încă o chestie în plus. Eu am început primul să îmi fac cont, datorită surioarei mele, Diana, pe care toată lumea o știe. Înainte, aplicația avea alt nume și o tot vedeam prin casă că se juca. După câteva zile de când a luat amploare, mi-am deschis și eu un cont de TikTok și mă mai amuzam acolo cu un clipuleț cu ea prin casă. Mai târziu, a venit și Dani pe platformă, când eu deja aveam ceva urmăritori.", a declarat Romario Mocanu, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.

Romario Mocanu, despre provocările pe TikTok

Romario Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși este foarte popular pentru live-urile pe care le face pe TikTok, Romario este destul de rezervat atunci când vine vorba de provocări. Acesta a explicat motivul pentru care nu intră în orice joc, dând un exemplu concret și anume, pe fetița lui.

"Sincer să fiu, nu știu unde se va ajunge. S-a atins limita maximă, iar ceea ce va urma, nimeni nu știe, dar cred că va fi rău de tot. Totuși, sunt unele care nu sunt deranjante deloc. Îți dau un exemplu. Fetița mea are 6 anișori și vede pe unul făcând o provocare mai ciudată, o femeie dezbrăcându-se. Asta e deja frustrant, jenant. Ce educație dăm copilului? Eu nu am făcut. Sunt adeptul provocărilor, dar a celor cărora sunt în limita bunului simț.", a spus Romario Mocanu, în exclusivitate, în cadrul emisiunii [email protected].

Dani Mocanu, reacție neașteptată la auzirea numelui Anamariei Prodan

Romario Mocanu și Dani Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

La un moment dat, tot în cadrul emisunii, și-a făcut apariția și Dani Mocanu, prin Skype. Acesta a dicutat diverse subiecte și inevitabil, a venit vorba și despre Anamaria Prodan. Cântrărețul de manele a avut o reacție neobișnuită, atunci când i-a auzit numele.

"Sorin: Voiam să te întreb despre Anamaria Prodan, că am văzut că ai făcut acea melodie despre ea și eram curios care este relația ta cu ea, dacă o știai dinainte, dacă tu chiar ești îndrăgostit de ea și acum după ce ai scos piesa, dacă ați avut vreo discuție în privat.

Dani Mocanu: Pas!

Ștefan: Am înțeles! Nu vrei să lași loc de interpretări.", a fost discuția dintre prezentatori și artist.