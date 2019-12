Mai exact, cei doi maneliști au intrat de curând în studio și au înregistrat ”Reguli de iubire 2”, Dani Mocanu și Lenna luând decizia de a face o continuare după ce au primit, în ultimele luni, mii de mesaje pe acest subiect.

”Piesa se numește Reguli de iubire 2, este continuarea la prima parte. Am făcut-o pentru că o grămadă de fani, de doi ani, trag de noi pentru continuare. Am avut, și eu, și Dani, timpul necesar zilele acestea pentru a intra în studio și pentru filmări, așa că am reușit în sfârșit să facem continuarea la piesa. Sunt încântată de ce a ieșit, Dani la fel, așa că presimt că va fi, din nou, o melodie cu un succes uriaș”, ne-a spus, în exclusivitate, Lenna Horvath.

De altfel, și Dani Mocanu părea să fie încântat de faptul că va scoate partea a doua a melodiei. ”Am intrat cu Lenna în studio, cred că am petrecut câteva ore, am terminat și filmările pentru videoclip... Sunt epuizat, dar abia aștept să văd rezultatul final”, ne-a spus și Dani Mocanu.

Dani Mocanu, săltat de mascați pentru un clip

”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prev. de art. 369 Cod penal”, este anunțul făcut de autorități cu privire la Dani Mocanu. După ce a stat la audieri aproape 12 ore, Dani Mocanu a fost eliberat de procurori, urmând ca, pe 2 septembrie, să revină la București pentru noi audieri.

