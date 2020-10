Dani Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Dani Mocanu este cunoscut pentru declarațiile bombă pe care le face, cel mai adesea, la adresa artiștilor din românia. Dacă în urmă cu ceva timp, manelistul făcea acuzații dure la adresa lăutarilor, de care spunea că trebuie să se ferească de el, acum Dani Mocanu spune că el nu a avut nevoie de impresar niciodată la fel ca alți cântăreți din România. Artistul a punctat faptul că el s-a descurcat și singur, a muncit pe cont propriu și a făcut milioane de euro până în acest moment.

”Lăutarii ăștia fomiști, care v-ați luat aere de vedetă, am să vă spun de pe acum: Am să vă bat și bătaia va fi filmată. Feriți-vă de mine”, spunea Dani Mocanu, acum ceva timp, imediat după ce a lansat piesa ”Regii României”, în colaborare cu Abi Talent.

Dani Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Dani Mocanu, atac dur la adresa artiștilor ”de carton”

Dani Mocanu a transmis un mesaj dur pe pagina lui de Instagram, în această după amiază, pentru artiștii de carton, așa cum îi numește chiar el. Manelistul face mărturisiri neștiute și spune că el în zece ani nu a avut niciodată impresar, că a muncit de unul singur pentru a ajunge unde este. De altfel, Dani Mocanu spune că a rupt România pe cont propriu, fără ajutorul nimănui.

”Referitor la artiștii ăștia de carton sau de sezon că nici nu mai știu cum să le spun, am doar un mesaj: În 10 ani n-am avut niciun impresar sau vreun ajutor din partea nimănui...am făcut totul de unul singur și am rupt România. aaa, era să uit. Am făcut câteva milioane de euro, voi aveți mult de muncă”, spune Dani Mocanu despre unii artiști de la noi din țară.

Dani Mocanu a dat lovitura cu ”Regii României”, piesă lansată împreună cu Abi Talent. Colaborare neașteptată, care a strâns aproape 15 milioane de vizualizări pe YouTube, în doar două săptămâni de la lansare.