Judecat după ce a fost reclamat pentru că, într-un clip, ar fi pus o femeie în lesă, manelistul Dani Mocanu a decis să vorbească despre lucrurile care ei se întâmplă.

”Probabil că sunt o țintă pentru că am succes cu un gen de muzică care nu e pe placul unora. Dar, să fim sinceri, eu prezint, într-un act artistic, într-un clip, imagini care nu poate spune cineva că nu au mai fost văzute. Prezint, poate, uneori, lucruri controversate, dar nimeni nu poate nega că nu ar exista. Și, în plus, să fiu acuzat de discriminare, de incitare la ură împotriva femeilor este, pur și simplu, o prostie”, ne-a spus, revoltat, Dani Mocanu.

Mai mult decât atât, controversatul manelist crede că legea se aplică doar pentru unii. ”Dacă eu sunt condamnat, atunci ar trebui băgați toți regizorii la pușcărie, iar Jabba The Hut trebuie ars pe rug. Adică, cred că sunt filme care au făcut senzație cu mesaje mult mai dure, cu imagini cu femei băture, cu secretare abuzate de șefi (filmul Secretary, n. redd), cu femei care vor să fie aproape violate și bătute (”Cincizeci de umbre ale lui Gray, n. red.), iar eu, care am făcut un clip cu o femeie în lesă, sunt pus la zid. Păi când Prineșsa Leia din Star Wars era abuzată de Jabba The Hut nimeni nu a comentat... Să interzică toate filmele astea, să dea toată ziua imagini cu panseluțe, cu animale care pasc, atunci. Un act artistic este, prin definiție, ușor exagerat. Și, sincer, dacă făceam ca alți artiști de la noi și puneam un bărbat în lanțuri, nu era nicio problemă? Sau dacă cântam muzică pop și făceam un clip cu femei aproape goale care sar pe mine, era bine? Că, dacă e până acolo, trebuie interzise și reclamele... La parfumuri cum e? Sunt alea aproape goale, atunci nu mai sunt exploatate, discriminate?”, ne-a mai spus Dani Mocanu.

În altă ordine de idei, Dani Mocanu mai face o precizare importantă: ”Sunt tată de fată, cum să urăsc femeile?”.

Dani Mocanu, săltat de mascați pentru un clip

”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prev. de art. 369 Cod penal”, este anunțul făcut de autorități cu privire la Dani Mocanu. După ce a stat la audieri aproape 12 ore, Dani Mocanu a fost eliberat de procurori, urmând ca, pe 2 septembrie, să revină la București pentru noi audieri.

