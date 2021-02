Dani Mocanu și-a făcut încă un tatuaj în care își explică deciziile: ”Nu mă tem de niciun rău!”

In articol:

Cu probleme care mai de care mai serioase cu legea, probleme mai vechi generate de stilul de viață pe care l-a avut pe când era ”regele Youtube”-ului românesc, manelistul Dani Mocanu a explicat ce simte, el, de fapt, în aceste momente printr-un nou tatuaj.

După ce a înregistrat un album cu melodii bisericești și, deja, pe Youtube, face senzație cu o piesă creștină, Dani Mocanu a mai făcut un gest care îi anunță ”fidelitatea” față de decizia luată, cea de a se dedica, în întregime, religiei pe care o are. Mai exact, pe unul dintre picioare, Dani Mocanu și-a tatuat Psalmul 23. ” În Biblie există un mesaj divin care mă întărește în orice situație în viață și îmi dă putere să țin capul sus în orice problemă sau confruntare”, a explicat Dani Mocanu, dezvăluindu-și tatuajul pe care scrie: ”Chiar daă ar fi să umblu prin valea umbrei morții nu mă tem de niciun rău căci Tu ești cu Mine”.

Dani Mocanu, la unul dintre clipurile cu care a facut senzatie in muzica

De altfel, tatuajul pe care și l-a făcut pare să spună povestea momentelor prin care trece acum manelistul, ei fiind în pericol să își piardă libertatea din cauza proceselor pe care le are, unele dintre acestea fiind deschise din cauza unor acuzații care mai de care mai grave.

, ne-a spus un amic de-al fostului manelist Dani Mocanu.

Dani Mocanu a decis sa isi tatueze pe picior un psalm

Dani Mocanu s-a botezat în ritul evanghelic în 2013

”Da, sunt pocăit, cum se spune. Sunt, de fapt, evanghelist”, ne-a spus Dani Mocanu. ”De exemplu, chiar dacă am o groază de evenimente în weekend, eu sunt cuminte. Adică, ca să mă înţelegeţi, eu nu am iubită şi mă comport ca atare. Adică, dacă văd o femeie şi îmi place, dacă văd că e disponibilă, profit. Adică, ne combinăm pentru o noapte… Sau pentru o partidă de sex. Dar, niciodată nu o fac dacă e duminică. Adică, eu respect cu stricteţe ideea că duminica e o zi închinată Domnului, nu păcatelor”, ne-a explicat, acum ceva timp, Dani Mocanu.

Dani Mocanu: ”Renunț la tot pentru Dumnezeu”

”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul.(...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns.(...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu.(...) Sunt legendă pentru România, o întreagă generație a crescut cu muzica mea, și sunt convins că măcar 10 persoane se vor pocăi și îl vor urma pe Dumnezeu. Îmi pare rău din suflet că vă las și că îl urmez pe Dumnezeu, pentru că, sincer să fiu, cui nu îi place puterea, succesul? Cui? Dar, din păcate, tot ce avem pe Pământ este trecător și este doar o minciună. Dar vă promit așa: în scurt timp veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite, am să mă duc personal să le povestesc de Dumnezeu, să le povestesc personal de Dumnezeu”, a explicat Dani Mocanu. Mai mult, pentru a fi clar, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Dani Mocanu a mai spus că nu va reveni în lumea manelelor. ” Nu m-am gândit să mă duc să când la diverse evenimente, deși am primit oferte. Decizia mea este definitivă, nici nu mă gândesc să mă întorc în domeniu”, ne-a mai mărturisit Dani Mocanu.