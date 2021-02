Dani Mocanu a revenit în muzică! Manelistul a intrat deja în studioul de înregistrări

In articol:

Mai exact, spun sursele noastre, Dani Mocanu a decis să înregistreze un întreg album de muzică, motiv pentru care, fără să stea pe gânduri, petrece în ultima vreme din ce în ce mai mult timp în studioul muzical.

Citeste si: Cel mai bine păzit secret al lui Dani Mocanu a fost aflat! Manelistul are o groază de copii

Cu toate acestea, fanii lui Dani Mocanu nu au mari motive de bucurie, manelistul urmând să înregistreze doar melodii bisericești, departe practic de stilul care l-a consacrat și care i-a adus celebritatea. ”Dani Mocanu vrea să înregistreze un album de muzică bisericească,a cum studiază stilul și caută să se adapteze la felul în care este cântată. Dar, cum are ureche muzicală, se descurcă binișor. Va folosi, drept inspirație, psalmii, dar probabil că va veni și cu melodii originale, adaptate, unele în care să se simtă originalitatea”, ne-a spus un aporpiat de-al manelistului.

Dani Mocanu are si tatuaje crestine

Mai mult decât atât, ne-a explicat sursa noastră, Dani Mocanu este mai liniștit ca niciodată în această perioadă. ” Stă cu familia, merge la slujbe, zâmbește și se bucură de liniște. Tot ce speră este să se termine cu problemele penale pe care le are, să fie declarat nevinovat, iar atunci va duce o viață cu adevărat liniștită”, ne-a mai spus prietenul fostului manelist Dani Mocanu.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Citeste si: Dani Mocanu revine în muzică! ”Regele vizualizărilor” a făcut anunțul mult așteptat: ”Îmi este foarte dor de voi”

”V-am promis că voi aduce oamenii pe calea lui Dumnezeu”, a fost singura declarație făcută de Dani Mocanu despre albumul de muzică bisericească.

Dani Mocanu a renuntat la celebritate

Dani Mocanu s-a botezat acum opt ani

”Da, sunt pocăit, cum se spune. Sunt, de fapt, evanghelist”, ne-a spus Dani Mocanu. ”De exemplu, chiar dacă am o groază de evenimente în weekend, eu sunt cuminte. Adică, ca să mă înţelegeţi, eu nu am iubită şi mă comport ca atare. Adică, dacă văd o femeie şi îmi place, dacă văd că e disponibilă, profit. Adică, ne combinăm pentru o noapte… Sau pentru o partidă de sex. Dar, niciodată nu o fac dacă e duminică. Adică, eu respect cu stricteţe ideea că duminica e o zi închinată Domnului, nu păcatelor”, ne-a explicat, acum ceva timp, Dani Mocanu.

Citeste si: Dani Mocanu, primele declarații după ce s-a retras din muzică! ”Nici nu mă mai gândesc...”

Dani Mocanu nu va reveni în lumea manelelor

”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul.(...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns.(...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu.(...) Sunt legendă pentru România, o întreagă generație a crescut cu muzica mea, și sunt convins că măcar 10 persoane se vor pocăi și îl vor urma pe Dumnezeu. Îmi pare rău din suflet că vă las și că îl urmez pe Dumnezeu, pentru că, sincer să fiu, cui nu îi place puterea, succesul? Cui? Dar, din păcate, tot ce avem pe Pământ este trecător și este doar o minciună. Dar vă promit așa: în scurt timp veți vedea zeci, sute de prostituate pocăite, am să mă duc personal să le povestesc de Dumnezeu, să le povestesc personal de Dumnezeu”, a explicat Dani Mocanu. Mai mult, pentru a fi clar, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Dani Mocanu a mai spus că nu va reveni în lumea manelelor. ”Nu m-am gândit să mă duc să când la diverse evenimente, deși am primit oferte. Decizia mea este definitivă, nici nu mă gândesc să mă întorc în domeniu”, ne-a mai mărturisit Dani Mocanu.