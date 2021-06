Dani Oțil, dezvăluire incredibilă la o lună de la nunta cu Gabriela Prisăcariu! „Am vrut amantă....”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu 19:04, iun 18, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În urmă cu o lună, cei doi și-au dus relația la următorul nivel și s-au căsătorit, mai ales că nu mai este mult și se va naște și primul lor copil.

Prezentatorul TV a făcut o declarație savuroasă în direct. El a dezvăluit că a vrut să-și facă o amantă, însă nu a făcut acest lucru dintr-un motiv simplu, care nu are, de fapt, legătură cu cea care urmează să-l facă tătic.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil vrea să-și facă o amantă?! Ce a dezvăluit în urmă cu puțin timp

Totul a pornit de la invitata pe care o aveau în platou. Răzvan Simion și Andreea Ilie au fost surprinși împreună, doar că oamenii au confundat-o pe ea și au crezut că este, de fapt, actuala iubită a acestuia, Daliana Răducan. A fost un foarte bun prilej pentru ca el și colegul său de breaslă Dani Oțil să glumească pe acest subiect.

Răzvan Simion: Am botezul copilului lui Dani în toamnă, așadar, ce ar fi sa vin cu două partenere care să semene intre ele?

Dani Oțil: Păi tu nu ai bani de una, dar de două! Eu nu am vrut amantă? Dar e scump! Am vrut amantă de pe Nordului, dar e scump!

Răzvan Simion: Ah, tu nu îți faci amantă de zgârcit!

Dani Oțil se teme da mama Gabriele Prisăcariu

Prezentatorul TV a dezvăluit în urmă cu ceva timp că nu are curajul să bea cu mama soacră dintr-un motiv care a stârnit hohote de râs în rândul telespectatorilor.

„Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac. Fac pe d***u să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund: ‘Mă joc cu mămicile mele’. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. (…) Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, că are 1.95, lângă mine”, a declarat Dani Oțil.