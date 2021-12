Dani Oțil, întrebare stânjenitoare pentru Antonia, de față cu Alex Velea! Toți au văzut scena la TV: „Parcă te iau așa de puștoaică și că nu ai raționament!” 

In articol:

Antonia și Alex Velea sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Cei doi sunt parteneri atât pe scenă, cât și în viața privată. Antonia este consiedrată una dintre cele mai frumoase vedete din România și se simte împlinită pe toate planurile, fiind mama a trei copii cu care se mândrește.

Antonia și Alex Velea au venit împreună în matinalul prezentat de Dani Oțil și Răzvan Simion, unde au vorbit despre planurile pe care le au pentru anul 2022, cât și despre amintiri din trecut. La un moment dat, Antonia a fost pusă în fața unei întrebări neașteptate. Artista a fost de multe ori judecată de gurile rele pentru comportamentul ei considerat, de multe ori, pueril. În ochii tuturor, Antonia a rămas în continuare o puștoaică, observație afirmată chiar și de Alex Velea.

Dani Oțil: Antonia, acum 28 de ani unde erai?

Antonia: Mă pregăteam să plec în State, cu părinții mei. La cinci ani.

Dani Oțil: Aa, la cinci ani. Deci vorbeai o română perfectă.

Antonia: Nici atunci!

Dani Oțil: Nu ți se pare că oamenii cred că tu ești foarte tânără tot timpul, deși tu ai trecut de 30 de ani și ai foarte mulți copii?

Alex Velea: Așa cred și eu.

Dani Oțil: Parcă te iau așa de puștoaică și că nu ai raționament. Ce știe, mă, asta? Bine, te și strâmbi pe TikTok, de aia.

Antonia: Așa sunt eu! O să fiu, probabil, o femeie de aia în vârstă penibilă.

Antonia, mesaj pentru oamenii care o critică pe internet

Antonia a avut parte de o reacție pe pagina ei de Instagram, unde le-a oferit un răspuns oamenilor care o critică.

Vedeta este judecată la ordinea zilei pentru modul cum se comportă și nu numai. Vedeta se simte minunat în pielea ei și vrea ca acest mesaj să fie cât mai clar și pentru hateri.

„Buna, aceasta este Antonia. Aceasta am fost mereu eu. Am fost obsedată să fac fețe amuzante de când eram mică (Ok, fețele mele erau amuzante până în punctul în care deveneau urâte) dar ce, asta mă definește.

Asta apropo de comentariile cu ''De ce te strâmbi mereu?'' N-am un motiv! Așa îmi vine!”, a scris Antonia pe contul său de socializare.

