Dani Oțil, replică tăioasă la adresa Gabrielei Prisăcariu. Ce mesaj i-a transmis în direct: „Să se trezească, că de-aia l-a făcut”

In articol:

În urmă cu câteva luni, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos, pe care l-au numit Luca Tiago. Blondina este foarte atentă cu cel mic și se implică cu totul în creșterea sa. Pe rețelele de socializare, aceasta postează frecvent imagini cu fiul ei, dar și cum își petrec ei doi timpul împreună.

Ei bine, în urmă cu câteva zile, soția prezentatorului TV a anunțat pe contul ei de Instagram că are nevoie de o bonă nouă. Se pare că nu este prima care ar pleca de la ei, însă, fără a da prea multe detalii, aceasta a spus că are nevoie de una nouă. Astfel că, fără ajutor, cei doi părinți trebuie să se ocupe singuri de micuț. În vârstă de doar câteva luni, Tiago Luca se mai trezește peste noapte și are nevoie de atenția părinților săi.

Citeste si: De ce să pui spumă de ras în mașina de spălat. Trucul simplu care îți rezolva o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dani Oțil, reacție uluitoare la adresa soției sale: „ Să se trezească mă-sa, că doar de-aia l-a făcut”

Dani Oțil a povestit în cadrul emisiunii de matinal pe care o prezintă că fiul său s-a trezit pe la 5 dimineața, însă el nici gând să se dea jos din pat pentru a merge la micuț să-l liniștească, căci, spune el, asta este treaba Gabrielei Prisăcariu, căci ea este mama lui.

Citeste si: Dani Oțil, imagine de colecție alături de Bobonete! Cum arătau cei doi atunci când nu erau celebri: „Ghicește protagoniștii”

Să nu credeți că prezentatorul TV a vorbit serios, că vă înșelați amarnic. Dani Oțil are obiceiul de a glumi pe seama vieții sale private și, uneori, și pe seama soției sale, care, însă, îi înțelege pe deplin umorul.

Citeste si: „Cum îi explic lu fii-tu asta?” Gabriela Prisăcariu l-a tras la răspundere pe Dani Oțil în văzul tuturor. Motivul, o imagine apărută pe Internet

„Ce bine de voi. Al meu la cinci jumate dimineața este treaz.(...) Nu, că eu nu sunt treaz.(...) Să se trezească mă-sa că doar de-aia l-a făcut. Păi da...(...)", a glumit Dani Oțil în urmă cu puțin timp, în emisiunea de matinal pe care o prezintă.