Dani Oțil vinde garsoniera în care s-a iubit pe vremuri cu Mihaela Rădulescu. Câți bani cere pe ea

Matinalul și-a anunțat fanii de pe Instagram că vinde ”celebra” garsonieră în care a locuit cu mulți ani în urmă, înainte de a se muta la casă. Ei bine, locuința a fost martoră poveștii de iubire dintre Dani Oțil și Mihaela Rădulescu, iar în postarea sa de pe Instagram, acolo unde prezentatorul TV le spunea fanilor că vinde apartamentul, acesta nu

Dani Oțil, despre vânzarea locuinței

a ezitat să specifice și faptul că cei patru pereți sunt încă ”încărcați”.

Prezentatorul TV le povestea fanilor din mediul online că cei care se ocupă, de fapt, de vânzarea locuinței au făcut niște poze superbe, spunând chiar, în glumă, că nici nu-i mai vine să o vândă la cât de bine arată.

Ei bine, după ce a făcut această specificare, matinalul a mai precizat că garsoniera e ”tare” pentru că are mobila desenată de el și mai mult decât atât, un motiv în plus pentru care locuința este numai bună de cumpărat e faptul că în patul ce se află în apartament a dormit chiar el, alături de Mihaela Rădulescu, pe vremea când aveau o relație, chiar el spunând pe Instagram că garsoniera are ”pereții încă încărcați”.

„Au făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu-mi vine să mai dau garsoniera.(...) Se vinde celebra garsonieră. Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și...(aici a făcut câteva gesturi amuzante n.r), a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați”, a spus Dani Oțil pe InstaStory.

Garsoniera se află în zona Vitan, din Capitală

În anunțul postat de cei care se ocupă de vânzarea garsonierei este specificat faptul că locuința se află în zona Vitan din București. Garsoniera se află la etajul 3 din 10 și beneficiază de toate utilitățile, iar venind vorba despre preț, Dani Oțil cere nici mai mult, nici mai puțin de 46.500

de euro.

În prezent, Dani Oțil locuiește alături de Gabriela Prisăcariu, soția sa, dar și de fiul lor, Luca Tiago, în vârstă de doar câteva luni.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]

