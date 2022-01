Motivul pentru care Dani Oțil refuză vehement să-i fie naș Ramonei Olaru. Nici pe Răzvan Simion nu îl încântă ideea de părinte spiritual: "Sunt total exclus din această poveste"

In articol:

Lui Dani Oțil i-a ajuns la urechi faptul că Ramona Olaru se gândește serios să facă pasul cel mare și își dorește ca el și Răzvan Simion să o nășească.

În loc să fie entuziasmat, însă, prezentatorul TV a mărturisit că nu prea se încumetă să accepte propunerea asistentei, din cauza că acest lucru ar impune cheltuieli majore.

Dani Oțil refuză să o nășească pe Ramona Olaru

Vestea că Ramona Olaru s-a gândit ca Dani Oțil și colegul lui să îi fie părinți spirituali îl neliniștește teribil pe soțul Gabrielei Prisăcariu. Moderatorul a declarat recent, în cadrul unui interviu pentru tvmania.ro, că nu este pregătit să o nășească pe blondină, din cauza banilor: "Eu, din principiu, nu vreau să fiu naş pentru că mă costă bani. Şi nici nu vreau să îi dau înapoi Ramonei ce a lăsat la nunta mea atât de repede, mi se pare economic ineficient, deci sunt total exclus din această poveste." , a mărturisit Dani Oțil, pentru sursa amintită.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

"Dacă este vorba despre nuntă, singurul cu acte în regulă este Dani, eu rămân momentan pe botezuri și cumetrii.", l-a completat Răzvan Simion pe colegul lui de platou.

Răzvan Simion [Sursa foto: Instagram]

Bat clopote de nuntă pentru Ramona Olaru și Cătălin Cazacu?

Cătălin Cazacu a declarat recent că are planuri mărețe în 2022. Printe altele, motociclistul a lăsat să se înțeleagă că își dorește să facă pasul cel mare alături de iubita lui, Ramona Olaru: "2022 vine cu planuri bune, nu am uitat că sunt sportiv de performanță și încerc să le îmbin, să mă reîntorc pe pistă și să recuceresc titlul de campion, pe care nu-l mai am de 2 ani și pe care l-am avut 17 ani.

Și, cine știe? Nu mai sunt burlac, ca anul trecut. Pe vremea asta s-ar putea să avem și o nuntă. Bine, asta dacă Ramona, care este aici, lângă mine, acceptă.", a declarat Cătălin Cazacu, în cadrul emsiunii lui Cătălin Măruță.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

