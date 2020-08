In articol:

Manelistul Dani Prințul Banatului este distrus de durere! Tatăl lui s-a dus la cele sfinte și de atunci plânge fără încetare.

Manelistul a dat vestea cruntă pe rețelele de socializare, publicând mai multe fotografii atât cu el, foarte trist, cât și cu tatăl lui, cel după care plânge neîncetat.

„Am rămas fără tata 😭😭😭 Dumnezeu sa te ierte tăticul meu bun și drag😭😭😭”, a scris Dani Prințul Banatului, ieri pe rețelele de socializare.

La câteva ore după, manelistul a mai postat din nou o fotografie din locul în care tatăl lui și-a dat ultima suflare.

„Locul unde tăticul meu scump și drag și-a dat ultima suflare Dumnezeu sa te ierte #TATA”

Fanii din mediul online i-au fost alături cu mesaje de încurajare, spunându-i că trebuie să meargă mai departe chiar dacă viața este una nedreaptă.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace știu ce înseamnă durerea asta că am trecut prin ea ”, „Condoleante Familiei Dumnezeu sa îl ierte odihna veșnică în împărăția raiului sincer în pare rău am trecut și eu prin asa ceva sa fiți puternici!”, „Fii tare! Dumnezeu sa il ierte! Sincere condoleanțe! Și eu am trecut prin asta la vârsta de 15 ani și a murit pe brațele mele! Trebuie să fim tari! Știu că e greu!”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Dani Prințul Banatului, urmărit de necazuri! A divorțat de soție acum doi ani

Divortul dintre Dani si Adelina s-a produs intre Craciun si Revelion, la Judecatoria Sectorului 1, „din culpa eclusiva a paratului”.

Dani Printul Banatului a fost subiectul mai multo emisiuni de televiziune in care s-a vorbit despre nenumaratele infidelitati ale manelistului. De data aceasta, femeia n-a mai rezistat si a introdus actiune de divort.

