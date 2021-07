Daniel Pavel a cerut-o în căsătorie pe Marina, iubita lui? Prima fotografie cu inelul

Daniel Pavel și Marina [Sursa foto: Instagram] 18:31, iul 24, 2021 Autor: Clara Ionescu

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021, s-a confruntat și el cu o adevărată provcare în Republica Dominicană. Timp de șapte luni de zile, el a fost despărțit de iubita lui, Marina. După întoarcerea în țară, cei doi sunt din nou de nedespărțit și recuperează timpul pierdut. Ei se află în aceste momenete pe litoralul din România, unde se bucură de vremea perfectă pentru mare.

Marina și-a luat prin surprindere fanii cu ultimul său videoclip postat pe pagina ei de Instagram. Ceea ce le-a atras atenția este că tânăra poartă un inel nou, pe care îl ține chiar pe mâna stângă. Toate indiciile arată că Daniel Pavel ar fi cerut-o pe iubita lui, care le arată acum fanilor inelul de logodnă. Marina Ghiletchi l-a etichetat pe iubitul ei în videoclip, care a distribuit la rândul său clipul. „ Tocmai am făcut-o”, a adăugat prezentatorul Survivor România 2021. Din fotografiile anterioare ale Marinei, se poate observa că inelul este unul nou, pe care nu l-a mai purtat până acum. Este doar o noțiune de timp până când cei doi îndrăgostiți vor anunța dacă au decis sau nu să facă pasul cel mare.

Marina, iubita lui Daniel Pavel [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Daniel Pavel și Marina, iubita lui

Daniel Pavel și Marina Ghiletchi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de șapte ani de zile. La vremea respectivă, tânăra avea doar 19 ani și era studentă. Vârsta a reprezentat doar un număr pentru ei, iar relația lor a reușit să învingă orice obstacol.

„Ne-am cunoscut într-o bibliotecă. Eram într-un juriu cultural al unei asociații din București și auzisem că un grup de tineri de la o universitate din Sibiu prezintă niște lucrări și am făcut o jurizare acolo. Una dintre concurente, cea care a și câștigat, era Marina. Nici nu stiam cati ani are, nici nu stiam cati ani am eu, nu mai conta. I-am cerut numarul de telefon. Nu a fost usor și cu numerele de telefon, pentru ca incet incet s-a construit. S-a lăsat greu si inca este un mister pentru mine, ca marea. Eram ofițer de marină, o nebunie de sincronicități. Întotdeauna ne-am mutat unul după altul, au fost lupte, cum a fost și acum în Dominicană. Și își revalidezi iubirea, îți reconsolidezi iubirea. E foarte mult despre arta compromisului, fără să te compromiți principial pe tine, dar acel „lasă de la el”, „lasă de la ea”, aceste lucruri sunt vitale”, a dezvăluit Daniel Pavel, la Teo Show.