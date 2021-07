Daniel Pavel și iubita lui, Marina, prima apariție împreună la televizor: „Ne-am cunoscut la bibliotecă, eu aveam 19 ani”

Daniel Pavel și Marina [Sursa foto: Captură video ] 18:40, iul 23, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Prezentatorul sezonului 2 Survivor Români, Daniel Pavel a fost, de asemenea, departe de oamenii dragi pe tot parcursul desfășurării show-ului de supraviețuire. El și iubita lui, Marina, au stat 7 luni și jumătate la distanță.

Cum reușesc Daniel Pavel și Marina să se înțeleagă atât de bine

S-au văzut și au vorbit doar prin intermediul tehnologiei, dar după ce s-au revăzut parcă perioada în care au stat departe unul de celălalt s-a șters cu buretele. Au o relație foarte frumoasă și echilibrată care a început în urmă cu șapte ani, iar în prima lor apariție televizată au povestit despre cum se înțeleg, dar și despre cum s-au cunoscut.

Iubita prezentatorului de la Survivor România spune că perioada în care au stat despărțiți a trecut foarte repede pentru că s-au văzut și auzit frecvent. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în emisiunea Teo Show, iar toată lumea a putut observa pasiunea dintre ei.

Marina: Când il iubești pe Daniel, nu e greu, nu e greu deloc. Șapte luni și jumătate au trecut, nu le-am simțit. Ne-am văzut în fiecare zi, am vorbit în fiecare zi.

Daniel Pavel: Gândește-te că noi am fost așa de șapte ani, șapte ani de iubire, șapte ani de relație și întotdeauna ne-am lipsit. Ea mi-a spus o vorbă, e o chestie extraordinară, luată din literatură: „Daniel, tu dorul meu îl porți”.

E luată de undeva, a fost ca o mantra așa.

Teo: Te-ai mai duce, dacă ai ști cât este de greu va fi fără Marina, sau tu, Marina, nu cumva ai pune de data asta piciorul in prag?

Marina: Aș pune probabil piciorul în prag și i-aș spune „vin cu tine”… Pentru o mică vacanță.

Daniel Pavel: S-ar fi putut de la un punct incolo, insa a fost job-ul ei, a fost nevoie sa isi securizeze un job la Viena. Să vedem cum va fi, vom fi impreună măcar o vreme.

Cum s-au cunoscut Daniel Pavel și partenera lui de viață

Între cei doi există o diferență de vârstă, dar ea nu s-a simțit niciodată. Marina spune că Daniel Pavel a fost omul de la care a învățat foarte multe. S-au cunoscut când ea doar ce trecuse de vârsta majoratului, la un concurs de lectură. El făcea parte din juriu, iar ea l-a impresionat din toate punctele de vedere și a reușit să iasă învingătoare. De atunci, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Marina: Sunt mandra de el. Am invatat de la el multe lucruri. Ne-am cunoscut cand eu aveam 19 ani, este mentorul meu, este iubitul meu.

Daniel: Ne-am cunoscut într-o bibliotecă. Eram într-un juriu cultural al unei asociații din București și auzisem că un grup de tineri de la o universitate din Sibiu prezintă niște lucrări și am făcut o jurizare acolo. Una dintre concurente, cea care a și câștigat, era Marina. Nici nu stiam cati ani are, nici nu stiam cati ani am eu, nu mai conta. I-am cerut numarul de telefon. Nu a fost usor și cu numerele de telefon, pentru ca incet incet s-a construit. S-a lăsat greu si inca este un mister pentru mine, ca marea. Eram ofițer de marină, o nebunie de sincronicități. Întotdeauna ne-am mutat unul după altul, au fost lupte, cum a fost și acum în Dominicană. Și își revalidezi iubirea, îți reconsolidezi iubirea. E foarte mult despre arta compromisului, fără să te compromiți principial pe tine, dar acel „lasă de la el”, „lasă de la ea”, aceste lucruri sunt vitale.

Marina: Dar si acceptarea, acceptarea persoanei de langa tine. Îl cunosti, îi știi toate bunele și relele și le accepti si le iubești.