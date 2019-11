Gabriel Oprea Jr s-a însurat cu Davida, femeia cu care a început o relaţie în primăvară, imediat după ce a fost părăsit de Daniela Crudu. În septembrie, Oprea Jr i-a oferit inelul de logodnă Davidei, iar sâmbătă a avut loc cununia civilă şi petrecerea la un restaurant din Bucureşti.

În capul mesei a stat Gabriel Oprea, tatăl lui GFabi, fostul ministru de Interne şi vicepremier, iar printre invitaţi s-a numărat şi Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, prietenă din copilărie cu mirele. (vezi care este afacerea pe care a falimentat-o fiica lui Gabriel Oprea)

Citeste si: Fiul lui Gabriel Oprea şi-a plimbat logodnica cu elicopterul în SUA! Gabriel Jr a dus-o pe Davida la Marele Canion! FOTO

Gabriel Oprea Jr s-a însurat cu Davida: "O femeie cum rar există"

“Acum mai bine de 20 de ani eram in dreapta ta, azi am avut ocazia sa fiu tot acolo, langa tine, in cea mai speciala zi si pentru asta iti multumesc! Ma uit la poza si vad un barbat in adevaratul sens al cuvantului, un suflet bun, un suflet cald, nevinovat. Si cum Dumnezeu uneste destine si inimi de aur, care se aseamana, tie ti-a scos in cale cel mai minunat om, o femeie cum rar exista...a tinut-o ascunsa bine, pana cand tu te-ai deschis ca un boboc si ai fost pregatit sa o primesti in viata ta.”, a postat Maria Iordănescu.

„Azi nu sunt mandra doar de tine, sunt mandra de voi, dar mai ales de ea! Sunt sigura ca o sa fie cea mai buna sotie, mama si ca te va sustine neconditionat in tot ce vei face. De azi, porniti ca un intreg, de pe peronul vietii, in calatoria numita “familie”, iar eu...eu de azi sunt un simplu spectator, din tribune, care va va urmari pasii, (fara sa te mai bat la cap cu 100 de sfaturi) fiindca locul de sora e de azi pe pozitia 2, iar sotia este acum, cea dintai. Azi, cel mai mic dintre cei 4 frati ai mei este cap de familie! Felicitari dragii mei, casa de piatra, va iubesc!”, a încheiat fiica lui Anghel Iordănescu.