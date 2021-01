Daniela Crudu, nouă modalitate de a face bani în pandemie! Bruneta, surprinsă în ipostaze care întrec orice imaginație

In articol:

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute foste asistente tv din România. Bruneta este o fire lipsită d einhibiții și și-a obișnuit fanii cu ipostazele ei senzuale. Vedeta nu stă degeaba, chiar dacă este pandemie, și a început să apară în videoclipuri ale artiștilor celebri.

„Cruduța” a apărut în cel mai recent videoclip al cântărețului Shift , pentru piesa „Simfonia”. Fosta asistentă tv este surprinsă în ipostaze care întrec orice imaginație. Ea este îmbrăcată senzual, într-un body negru, și dansează pe versurile piesei.

„Și e agitată ca șampania/ Se ondulează acum pe simfonia mea/ Baby, exotică mango/ Se mișcă în pași de tango/ Zici că nu e reală/ Mamă, ce balans la mango/ Aroganța îi crește nota/ Și nasul pe sus și cota/ Vreau să-ți pornesc motorul și să-ți ridic capota”,sunt doar câteva dintre versurile melodiei „Simfonia”.

Daniela Crudu, în ipostaze incendiare în noul videoclip al lui Shift! [Sursa foto: Captură YouTube]

Daniela Crudu nu vrea să îmbrace rochia de mireasă: „Mi s-a luat”

Pe cât de dorită este de bărbați, Daniela Crudu nu are așa de mult succes când vine vorba de relații. Bruneta a dezvăluit că nici nu vrea să mai audă de căsătorie. După relația de un an și jumătate pe care a avut-o cu un croat, fosta asistentă tv a ajuns la concluzia că nu mai vrea relații serioase.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu pe rețelele de socializare.