Daniela Crudu nu vrea să mai audă de căsătorie: ”Am vrut eu ceva mai serios și după...”

Daniela Crudu [Sursa foto: Facebook]

Deși mai nimeni nu o vedea pe Daniela Crudu în ipostaza de femeie la casa ei, se pare că vedeta a avut cândva gânduri să se mărite, atunci când îl avea ca iubit pe croatul care a agresat-o fizic. Acum fosta asistentă TV nu vrea să mai audă de căsătorie și are motive întemeiate.

Daniela Crudu este o prezență deosebită în showbiz-ul românesc. Bruneta este o fire dinamică și optimistă, mereu pusă pe glume și distracție. Cu toate acestea, nu a avut o viață prea ușoară. Aceasta a trecut prin momente grele alături de fostul ei iubit. Deși este frumoasă, deșteaptă și independentă financiar, nu are noroc în dragoste, având în vedere fostele ei relații. În urmă cu câteva luni, vedeta a ținut primele pagini ale revistelor de scandal după ce iubitul ei de atunci a bătut-o cu sălbăticie.

Daniela Crudu a fost agresată fizic de iubitul croat

Daniela Crudu a trecut prin momente îngrozitoare pricinuite de iubitul bătăuș. Aceasta susține că nu s-ar mai împăca niciodată cu el, dar recunoaște că atunci când formau un cuplu, vedeta avea gânduri serioase cu el, ba chiar se gândea la căsătorie. Acum, dezamăgită fiind de eșecul din dragoste, bruneta spune că nu mai vrea să se mărite, ci doar să își trăiască viața așa cum știe ea mai bine.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu pe rețelele de socializare.

