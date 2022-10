Daniela Crudu, sarcină cu probleme! Cu ce s-a confruntat vedeta în primul trimestru: „Mi-a fost rău de tot. Nici nu am putut să ies din casă”

In articol:

Daniela Crudu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Fosta asistentă TV a anunțat de curând că este gravidă și urmează să devină mamă în câteva luni.

Despre schimbările care au apărut în viața ei, dar și despre micile "probleme" cu care se confruntă, specifice unei sarcini, a vorbit chiar bruneta, într-un interviu recent.

Daniela Crudu: "Mi-a fost rău până acum, am avut greață, amețeală, nici nu prea am putut să ies din casă"

Daniela Crudu a mărturisit că sarcina a venit la pachet și cu simptomele specifice. Dacă unele mămici nu se confruntă cu prea multe "probleme" în primul trimestru, se pare că fosta asistentă TV nu se numără printre norocoase.

Gravidă în aproape trei luni, bruneta a dezvăluit că nu a reușit să scape de stările de greață și amețeală. Ba chiar a mărturisit că au fost zile în care nici nu a putut să iasă din casă, pentru că nu s-a simțit bine: "Mi-a fost rău până acum, am avut greață încontinuu, cred că majoritatea graviduțelor au avut în primul trimestru. Mi-a fost rău de tot, am avut greață, amețeală, nici nu prea am putut să ies din casă, nu am făcut mai nimic pentru că mi-a fost rău.(...)", a declarat Daniela Crudu, pentru spynews.ro.

Daniela Crudu crede că o să aibă un băiețel

Deși momentan este prea devreme pentru a afla sexul bebelușului, Daniela Crudu mărturisește că are deja o presimțire și crede că va fi mamă de băiat: "Eu cred că e băiat pentru că noi am fost două fete și de obicei, se zice că o să iasă băiat. Eu cred că e băiat, așa simt eu. Tatăl copilului e fericit, nu are cuvinte, e și el emoționat, visează și el tot așa, ca mine. M-a luat prin surprindere, nu m-am așteptat. M-am bucurat, că e prima dată când mi s-a întâmplat lucrul ăsta. O să vezi tu ce mămică o să fiu eu, cea mai nebună și cea mai distractivă și o să mă joc încontinuu cu el, pentru că cei mici de asta au nevoie.", a mai spus Daniela Crudu, pentru sursa menționată.