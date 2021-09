Sora Danielei Crudu s-a căsătorit în secret! Primele imagini: „Proaspăt căsătoriți”

In articol:

Daniela Crudu este în culmea fericirii, după ce sora ei a trecut la pasul următor în relație. Ana Crudu s-a mutat în Suedia alături de noul ei iubit, acolo unde a și avut loc ceremonia. Sora fostei asistente tv a avut o relație lungă cu un bărbat, dar care nu a avut un final fericit.

Toată lumea se aștepta ca cei doi să ajungă în fața altarului, însă drumurile lor s-au separat.

Daniela Crudu a postat mai multe fotografii la secțiunea de stories de pe Instagram, acolo unde apar sora ei și noul ei iubit. La un moment dat, ea a pus mai multe fotografii cu Ana, în dreptul cărora a scris „Proaspăt căsătoriți”, semn că cei doi au decis să își unească destinele în mare secret. Singurele dovezi în acest sens sunt fotografiile postate de Daniela Crudu. Pasul cel mare făcut de Ana Crudu ar fi rămas un secret dacă fosta asistentă tv nu posta aceste videoclipuri.

Daniela Crudu a mărturisit în trecut că îi este foarte greu fără sora ei, care a decis să înceapă o nouă viață în Suedia.

„Am suferit. Îți dai seama că mi-e greu fără ea, dar să știi că mi-e mai bine că acum sunt un pic mai responsabilă, de nevoie. De exemplu, ies și trebuie să am mai multă grijă și la petrecere zic că nu mai are cine să vină să mă ia. Îi dădeam share location să vină să mă ia”, a dezvăluit Daniela Crudu.

Sora Danielei Crudu [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu nu vrea să îmbrace rochia de mireasă: „Nu mai am chef să mă mărit”

Daniela Crudu a trecut prin mai multe relații nereușite și dezamăgiri în dragoste. Ea a mărturisit că nu mai vrea să audă de nuntă, după ce a încercat să aibă o relație serioasă.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație cu un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a fost explicația brunetei.