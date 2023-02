Daniela Gyorfi, dezvăluiri neașteptate! Cum și-ar fi împărțit artista averea dacă avea mai mulți copii: "Așa mi se pare normal" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit.

Cum și-ar fi împărțit Daniela Gyorfi averea dacă avea mai mulți copii?

Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Daniela Gyorfi are o singură fiică, pe Măriuca, pe care o iubește nespus. Pentru ea muncește zi de zi, și ea și George, soțul ei, pentru a-i lăsa la final toată averea ei. Artista a făcut un exercițiu de imaginație și a răspuns pentru WOWbiz la întrebarea cum ar fi împărțit averea familiei dacă ar fi avut mai mult de un copil.

Citeste si: ”Drăguțul de el.” Oana Roman a făcut publice mesajele cu Marius Elisei. Ce mesaj dur a primit vedeta- kfetele.ro

"Dacă mai era să mai am un copil, averea se împărțea pe din două. Acum depinde foarte mult și de copii. Dacă ai, ferească Dumnezeu un copil cu care nu te înțelegi, îți dai seama, tu trăiești o viață și el îți risipește tot într-o secundă. Nu că nu m-am gândit, dar așa ipotetic putem vorbi. În funcție de copii vezi cum se împarte. Dacă ai mai mulți copii, averea se împarte în mod egal, așa mi se pare normal și firesc. Dacă erau doi erau doi, dacă erau trei erau trei, tot ce rămâne se împarte în părți egale, indiferent ce ar fi. Dacă eu am fost singură, nici nu știu ce să spun.Și eu și mama mea am fost singure. În mod normal, împarți în părți egale, faci excepție doar dacă ai un copil cu probleme, că trebuie să iei și asta în calcul. Dacă are probleme mai grave, atunci, într-adevăr te gândești să facă într-un anumit fel.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi are un singur regret în viață

Frumoasa cântăreață ne-a mărturisit că nu uită niciodată de unde a plecat și cine este ca om așa că nu există regrete în viața ei. Totuși, faptul că mama nu mai este lângă ea și nu îi mai poate sta alături este singurul lucru de care îi pare rău și în ziua de astăzi.

"Regrete nu am pentru că eu nu uit niciodată de unde am plecat, nu uit cum am fost și îi mulțumesc mamei mele pentru ceea ce sunt astăzi. Am o vârstă pe care nu o simt, ea este doar un număr în buletin și atât. Singurul regret este că nu o mai am pe mama lângă mine, în rest nu pot să mă plâng, sunt un om ok cu mine și cu realizările mele", a spus Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru Wowbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!