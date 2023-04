Daniela Gyorfi nu a petrecut niciodată de 1 Mai cu prietenii! Artista face mărturii emoționante: "De la 10 ani am avut-o pe mama paralizată" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Daniela Gyorfi, declarații emoționante de 1 Mai

Daniela Gyorfi ne-a mărturisit că din păcate nu s-a putut bucura niciodată de petrecerile de 1 Mai Muncitoresc, pentru că de când era mică a trebuit să aibă grijă de mama ei bolnavă. Acum, își petrece Ziua Muncii la muncă, adică pe scenă.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Începe HAOSUL economic. Femeile vulnerabile, „sex contra chirie” sau „sex de supraviețuire”, într-o țară cu sute de mii de români- stirileprotv.ro

"De 1 Mai cânt. Am la București, la Londra, la Vișina și mă întorc pe 1 seara acasă. Nu am plecat niciodată de 1 Mai la mare, la club, că eu am avut-o pe mama paralizată de când aveam 10 ani, deci asta a fost exclus. Nu petreceam. Eu am prins pe timpul lui Ceaușescu când se defila, dar te uitai la televizor că erau paradele comuniste, dar în rest nu am petrecut." , a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum reușește Daniela Gyorfi să facă față perioadelor stresante?

Când vine vorba de perioadele aglomerate și mai stresante, Daniela Gyorfi recunoaște că nu are niciun secret care să o ajute să le depășească mai ușor. Vedeta merge alături de soțul ei la evenimente și știe că el mereu se ocupă de tot ca atmosfera să fie ok.

"Nu am niciun secret. Îl am pe George impresar și el se ocupă de tot, să fie totul super ok de la avioane și cazări. Nu avem zi de zi astfel de evenimente. Avem într-adevăr unele perioade în care este pe viață și pe moarte, dar ne și place ceea ce facem, iar eu nu simt o greutate sau o oboseală. Eu așa sunt învățată, să am multe cântări în toate direcțiile, în toate părțile și în țară și în străinătate și peste tot", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!