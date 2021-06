Daniela Iliescu a postat prima fotografie cu băiețelul ei! Iubita lui Culiță își strânge la piept minunea: ”Nu mă mai satur să îl privesc”

Culiță Sterp și Daniela [Sursa foto: Instagram] 16:52, iun 19, 2021 Autor: Cristina Ionela

Daniela Iliescu a devenit, joi, mămica unui băiețel de 4 kg și 55 de cm! Tânăra și Culiță Sterp sunt în culmea fericirii de când minunea lor a venit pe lume. Micuțul s-a lăsat așteptat, însă totul a meritat. Daniela a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, în urmă cu puțin, pe contul ei de Instagram! Viitoarea soție a lui Culiță Sterp a mărturisit că atât ea, cât și bebe sunt bine.

Daniela recunoaște că nu se satură să-l mai privească și să-l studieze pe cel mic.

Culiță Sterp a fost primul care a postat o fotografie foarte emoționantă cu Daniela și minunea lor. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce băiețelul a venit pe lume. Artistul a scris și un mesaj pe internet, prin care descrie cum arată fericirea pentru el. Fostul faimos de la Survivor i-a promis iubitei lui, dar și fiului său că va face tot ce-i stă în putere să nu le lipsească nimic toată viața lor.

” Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea

mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist.