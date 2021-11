Daniela, infirmiera de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, și-a riscat viața să îi salveze pe pacienții din salonul cuprins de foc

Daniela Baciu [Sursa foto: Antena 3] 09:46, nov 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Daniela Baciu este infirmiera care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, încercând să salveze viața pacienților rămași captivi în salonul cuprins de foc. Cadrul medical a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, unde va primi îngrijirile medicale necesare.

Conform Antena 3, starea de sănătate a femeii este stabilă, iar ea este conștientă.

Fiica infirmierei, primele declarații după ce a aflat că mama ei are nevoie de îngrijiri medicale

Fiica asistentei, care a încercat să ajute pacienții și astfel a suferit arsuri de gradul I si II pe 40% din suprafața corpului, a mărturisit că mama ei este conștientă și că a fost transportată la București, pentru îngrijiri medicale. ” O să o trimită la București. Nu știu absolut nimic. Acum am venit să îi iau geanta pentru că o trimite la București. Nu era o problemă cu stația de oxigen. Am aflat de pe internet. Am văzut o știre și m-a sunat și tatăl meu care lucrează pe Ambulanță. E conștientă din câte știu, dar are arsuri de gradul I și II”, a spus fiica asistentei la Antena 3.

Reamintim că, un incendiu a avut loc, în această dimineață, în jurul orei 4, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești. Două persoane au murit, iar alți zeci de pacienți cu coronavirus au fost evacuați. A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Din primele informații transmise de autorități, incendiul a avut loc la parterul unității. La faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari. Doi bărbaţi în vârstă de 74 şi 75 de ani au murit, iar alți 18 pacienți au fost evacuaţi din secţia COVID de la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti.

