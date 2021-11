Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești. Doi pacienți au murit și zeci de bolnavi cu COVID-19 au fost evacuați. O asistentă a sărit în foc pentru a-i ajuta

In articol:

Un incendiu a avut loc, în această dimineață, în jurul orei 4, la Spitlaul de Boli Incețioase din Ploiești. Două persoane au murit, iar alți 20 de pacienți cu coronavirus au fost evacuați.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție. Din primele informații transmise de autorități, incendiul a avut loc la parterul unității.

La faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari. Doi bărbaţi în vârstă de 74 şi 75 de ani au murit, iar alți 18 pacienți au fost evacuaţi din secţia COVID de la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti.

Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești

Conform primelor informații, incendiul ar fi izbucnit chiar de la instalația de oxigen la care erau conectați cei doi pacienți care au murit carbonizați.

Directorul Serviciul Ambulanța Prahova, Mădălin Ipatie, a spus că o asistentă care a încercat să ajute pacienţii a suferit arsuri pe 40% din corp. Pe secția de COVID-19 erau internați 21 de pacienți, 16 dintre ei au fost evacuați, iar 3 pacienți au refuzat transportul la spital. Șeful DSU, Raed Arafat a mers la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti şi a coordonat intervenţia.

„ Pompierii militari acționează pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. Se manifestă la parter pe o suprafață de 20 mp, fără flacără cu degajare de fum. Din primele informații 2 pacienți sunt decedați. La ora 04.36 a fost pus în aplicare Planul Roșu Județean. 20 de pacienți au fost evacuați. La faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spuma, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari", a transmis ISU Prahova.

Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești [Sursa foto: Antena 3]

Care este starea asistentei, ce a încercat să salveze pacienții

Fiica asistentei, care a încercat să ajute pacienții și astfel a suferit arsuri de gradul I si II pe 40% din suprafața corpului, a mărturisit că mama ei este conștientă și că a fost transportată la București, pentru îngrijiri medicale.

” O să o trimită la București. Nu știu absolut nimic. Acum am venit să îi iau geanta pentru că o trimite la București. Nu era o problemă cu stația de oxigen. Am aflat de pe internet. Am văzut o știre și m-a sunat și tatăl meu care lucrează pe Ambulanță. E conștientă din câte știu, dar are arsuri de gradul I și II”, a spus fiica asistentei la Antena 3.

Fiica Asistentei [Sursa foto: Captură Video]

Ce spune directorul SJU Ploiești

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Bogdan Nica, a declarant că focul ar fi putut izbucni din cauza unei scântei și că unul dintre pacienți era foarte agitat, iar din această cauză patul a fost mișcat.

„ Cu firmă autorizată, în loc să se trateze pacienții bolnavi de Covid cu oxigen pe butelie, se tratează cu oxigen din stocator cu oxigen lichid și pe rampe de oxigen. Inclusiv în camera respectivă. Nu de la instalația de oxigen se pare că s-a produs nenorocirea, ci probabil a fost o defecțiune fie la un aparat, la un pulsoximetru, fie faptul că patul a fost mișcat, bolnavul era foarte agitat, s-a mișcat patul și probabil s-a produ o scânteie. O scânteie între pat și tarchet, se întâmplă. Erau doi bolnavi cu C-PAP acolo, cantitate mare de oxigen. E un risc asumat când tratezi cu cantități mari de oxigen, orice mică scânteie, sau chiar spontan, spun specialiștii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera a fost rănită în timp ce încerca să-i repună masca bolnavului care era foarte agitat. Atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul și apoi au intervenit cu extinctoare în salon, a venit și ISU în zece minute și incendiul s-a stins în trei minute. Acest salon avea și ușă către exterior care se deschide periodic, există un instructaj pe care l-am făcut cu tot personalul și de-aia sunt mirat că s-a întâmplat pentru că aici era cel mai bun personal și aici se respectau și nu numai, în toate secțiile, toate măsurile.

Ca dovadă, am avut 387 de bolnavi la un moment dat, cu cantități imense de oxigen, am depășit 10.000 de litri de oxigen pe zi, plus butelii și nu s-a întâmplat absolut nimic. Aveam senzori de oxigen și aici. O să stabilească ancheta dacă a funcționat. Senzor era, care trebuia să determine o concentrație periculoasă a oxigenului în aer. Oxigenul, după cum bine știți, se mai acumulează și în haine și în pături, atunci poate senzorul nu depistează. Nu știu să vă spun, nu sunt specialist în detectoare de oxigen”, a spus Bogdan Nica, notează Digi 24.

Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești [Sursa foto: Antena 3]

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, unitatea medical nu avea autorizație pentru securitate la incendiu. La un control făcut în februarie de ISU Prahova au fost găsite diferite nereguli, iar conducerea spitalului a fost sancționată la acel moment și a primit o amendă de 10.000 de lei. De la acea vreme și până acum, problemele nu au fost rezolvate.

Incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești

Ce spune Ministrul Sănătății despre această tragedie

„ Trebuie să aşteptăm cauza incendiului. Nu ar fi corect nici din partea ministrului Sănătăţii, nici din partea altor autorităţi ale statului să dea o cauzalitate posibilă la acest incendiu.(...) Atâta timp cât nu ştim cauza incendiului, atâta timp cât specialiştii nu au spus ce s-a întâmplat, orice soluţie sau orice rezultat pe carene-am dori să îl spunem, nu ar fi corect. Ceea ce ştim astăzi – şi nu ştim de azi dimineaţă, de la acest incendiu, ci ştim din săptămânile în care suntem – este aceea că avem o suprasolicitare a sistemului medical românesc. Din păcate, nu e ceva nou, din păcate va mai ţine, pentru că valul pandemic mai ţine. Şi încă o dată, atâta timp cât cauza incendiului nu e stabilită, care poate fi o cauză obiectivă, legat de ceva care nu are o tangenţă cu persoane, dar poate fi şi o cauză subiectivă, ar fi nedorit şi incorect faţă de toţi să stabilim noi, la această dimineaţă, o cauză”, a declarat, joi dimineaţă, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.