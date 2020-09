Cristina Enache atrage barbatii ca un magnet

De curând, Cristina Enache a decis să își diversifice metodele de a câștiga bani, așa că, după un curs de maseuze, a început să practice această meserie, anunțurile făcute de brinetă fiind clare: masaj de relaxare.

Doar că, fiind o tânără care, probabil, reușește să provoace fantezii erotice urmăritorilor ei, Cristina Enache s-a văzut pusă în fața unei situații cât se poate de dificile. Mai exact, un bărbat a întrebat-o, explicit, dacă masajul pe care îl face este... cu ”finalizare”, sugerând că și-ar dori să beneficieze de o ședință ”mai altfel”.

Răspunsul Cristinei Enache, unul făcut public, a fost însă cât se poate de clar, ba chiar le-a dat și o lecție celor care își pun asemenea întrebări. ”Orice acțiune/eveniment are început, sfârșit și final, nu și “finalizare” in cazul meu. In detaliile anunțului meu am specificat clar acest aspect. E ca si cum te-ai duce la brutărie sa cumperi mezeluri! Și in afara de acest lucru, nu consider ca intra in categoria masaj, ci mai degraba “serviciu sexual”, pentru ca practic plătești o persoana sa te satisfacă din acest punct de vedere. Pe lângă grobianismul exarcerbat in care e sufocat mesajul, va reamintesc sau va aduc la cunoștința ca energia sexuală corect redirecționată constituie o sursa minunata de vitalitate, nu suntem animale făcute sa ne consumăm unii pe alții și sa schimbăm fluxuri într-un mod periculos care ne influentează trăirile viitoare! O persoana stresată sau care se simte vinovata poate transmite aceste sentimente prin dragoste/sex sau chiar simple atingeri, celulele comunica între ele și au viața proprie, de aceea nu sfătuiesc sa va lăsați atinși de oricine (ori ca vorbim despre frizer, cosmeticiană, lash artist etc), cu atât mai mult in cazul sexului propriu zis, in care femeile absorb celule vii ale bărbaților cu care se culca. (...)

Cristina Enache are forme de fotomodel

Va sfătuiesc sa nu faceți asta cu oricine, sa aveți bunul simt sa nu propuneți asta unei maseuze, si dacă chiar țineți sa faceți asta cu o straina, seduceti-o prin propriul farmec (dacă aveți ..), și nu plătiți pentru un lucru care este in principiu sfânt, și anume contopirea între un bărbat și o femeie, care întâmplata din dragoste va poate apropia de Divinitate!”, a răspuns Cristina Enache, vizibil jignită de propunerile indecente primite.

Copilul Cristinei Enache, dansatoarea lui Leo de la Strehaia, omorât de gripă

Cu doar o zi înainte de a se întâmpla tragedia, în disperare de cauză, Cristina Enache a publicat, pe contul ei de socializare, un anunţ care s-a viralizat imediat. Avea nevoie de ajutor, avea nevoie de sânge pentru micuţul care mai era ţinut în viaţă doar de aparate. Din păcate, deşi donatorii au apărut, iar mesajul a fost distribuit de zeci de mii de utilizatori, micuţul Ayan nu a reuşit să treacă de zilele critice, iar la câteva ore de la anunțul făcut, în disperare de cauză de Cristina Enache, i-a fost anunţat decesul.

Cristina Enache a fost dansatoarea lui Leo de la Strehaia, la emisiunea WOWbiz

Vestea că bebeluşul a fost răpus de boala severă a îndurerat zeci de mii de oameni care sperau ca micuţul să fie salvat dacă oamenii vor dona sânge. ”Zbor lin, îngeraş mic! Dumnezeu să vă întărească să treceţi peste această pierdere enormă”, a fost unul dintre miile de mesaje de condoleanţe care au fost postate de oameni care au reacţionat pentru salvarea copilului Cristinei Enache.