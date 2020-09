Leo de la Strehaia, IN DIFICULTATE

Printre aceștia s-a numărat și Petre Geamănu, cel care, acum ceva vreme, l-ar fi amenințat pe Leo de la Strehaia, scandalul dintre ei ținând prima pagină a tabloidelor cu ceva timp în urmă.

Cu toate acestea, ne-a explicat Leo de la Strehaia, problemele lor nu existau, de fapt. ”Am vorbit cu Petre Geamănu. Mi-a spus că nu are nimic cu mine, noi ne cunoaștem, suntem în relații bune. Nici nu știu de ce a apărut, pe atunci, că aș fi fost amenințat, că mi s-a pus taxă pe șmecherie, că nu știu ce. L-am sunat, încă de pe atunci, imediat, să întreb dacă l-am supărat, el mi-a zis că nu s-a întâmplat nimic, iar de atunci chiar mai vorbim. Nu am probleme cu el”, ne-a spus în exclusivitate Leo de la Strehaia.

Petre Geamanu, imparatul lumii interlope

De altfel, ne-a mărutrisit Leo de la Strehaia, în trecut el și Petre Geamănu, cunosut ca ”Împăratul lumii interlope”, erau chiar amici și mergeau la petreceri împreună, se distrau de minune. ”E adevărat că nu am mai fost la paranghelii împreună de cam mult timp, dar nu pentru că ne-am fi certat, ci pentru că amândoi am fost cam ocupați, nu s-a potrivit programul. Dar asta nu înseamnă că ne-am fi certat”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, taxa de smecherie

Petre Geamănu, un interlop care face să tremure și lumea interlopă

Petre Geamănu a fost eliberat din închisoare în luna martie a lui 2017, după 11 ani de detenţie. Cunoscutul personaj, ”Împăratul lumii interlope” a fost aşteptat la poarta închisorii cu lăutari, dar şi cu un covor roşu şi mai mulţi porumbei care au fost eliberaţi în momentul în care Petre Geamănu a ieșit din penitenciar. Petre Geamănu a fost săltat în Belgia în septembrie 2006 pentru infracţiuni cu violenţă, iar apoi extrădat în România, el fiind dat în urmărire internaţională, fiind condamnat să execute 15 ani de închisoare pentru că, printre altele, a jefuit un camion cu 3,2 tone de cafea.