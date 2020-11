Dănuț Lupu, depistat pozitiv cu coronavirus. Fostul fotbalist este internat la ATI

Dănuț Lupu [Sursa foto: Facebook]

Dănuț Lupu, fost jucător de la Dinamo și Rapid, este internat la secția ATI a Spitalului Colentina. Dănuţ Lupu, în vârstă de 53 de ani, trece prin clipe grele, după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Deși a respectat toate măsurile impuse, fostul fotbalist s-a îmbolnăvit. Acesta a respectat măsurile de protecție, ținând cont de antecedentele sale medicale. Dănuț Lupu nu s-a simțit bine, la sfârșitul săptămânii trecute, când a chemat ambulanța. Echipajele medicale deplasate la locuința fostului fotbalist au decis să-l interneze, fiind infectat cu COVID-19.

Dănuț Lupu, la un pas să-și piardă viața

Dănuț Lupu a trecut prin momente terifiante în anul 2016, când a fost a fost la un pas să-și piardă viața. Acesta a ajuns la acea vreme de urgență la spital. Fostul fotbalist suferise o infecție puternică la plămâni și a stat internat mai bine de trei săptămâni.

„Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, nimic altceva. Lumea mai e și rea, mai e și bună, important e că am reușit și le mulțumesc în primul rând doctorilor că au avut grijă de mine și îi mulțumesc organismului că m-a ajutat în această cumpănă a vieții. Poate și colegii mei vor învăța că, odată cu trecerea anilor, nu mai suntem tineri. Am renunțat și la țigări și mă bucur că nu le duc lipsa”, spunea Dănuț Lupu, în urmă cu ceva vreme la Digi Sport.

Dănuț Lupu a câștigat în cariera sa cinci torfee. A fost jucător la Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Panathinaikos, Korinthos, OFI Creta, Brescia și Tzafririm Holon. Lupu a adunat și 14 prezențe în tricoul naționalei României între 1989 şi 1998, iar în 1990 a făcut parte din lotul României la Campionatul Mondial.