Daria Radionova, cu gândul la fostul soț al Biancăi Drăgușanu! Ce mesaj i-a trimis în miez de noapte

Magistrații au respins contestația propusă de fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, așa că bărbatul rămâne după gratii. Această veste nu a picat deloc bine nici pentru iubita lui rusoaică, care se află la vila din Voluntari. În miez de noapte, Daria Radionova i-a trimis un mesaj emoționant!

Mesaj emoționant pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu

Milionarul a fost luat în vizor de DIICOT, după ce ar fi fost implicat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani, conform celor declarate de autorități. De atunci, Daria Radionova nu își găsește liniștea. E cu gândul la iubitul ei, iar în miez de noapte a transmis un mesaj emoționant pentru acesta.

Frumoasa șatenă a postat o fotografie cu pisica ei pe care a lăsat-o în Londra, dar la doar câteva ore după ce a postat-o, aceasta a șters-o. Cel mai probabil, Daria a aflat vestea că milionarului i s-a refuzat constestația. La descrierea imaginii, femeia a scris “Miss you (n.r.: Mi-e dor de tine)” și “Good morning (n.r.: Bună dimineața)”.

Război între Bianca Drăgușanu și Daria Radionova

Situația este destul de dificilă între actuală parteneră de viață a milionarului și fosta iubită. Cele două femei își aruncă vorbe grele în mediul online, iar scandalul dintre acestea a ajuns departe. Ținând cont și de faptul că înainte să fie săltat de DIICOT, bărbatul s-a afișat cu Daria Radionova.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova