Bianca Drăgușanu o face praf pe Daria Radionova, după ce rusoaica a recunoscut că s-a iubit cu fostul soț al blondinei

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, fiind cunoscută și pentru sinceritatea de care dă dovadă de fiecare dată când are ocazia. Astfel, blondina a lansat acuzații dure la adresa Dariei Radionova, rusoaica care s-a iubit cu fostul soț al Drăgușancăi. Creatoarea de Modă s-a enervat la culme, după ce Daria a postat pe contul ei de Instagram fotografii care au legătură cu fostul partener al Biancăi.

“Dar nu mă pot abține. Sunt sfătuită să nu vorbesc nimic! Sunt sfătuită în continuare să nu vorbesc nimic, chiar dacă sunt provocată de cretinoide, eu nu trebuie să vorbesc nimic, pentru că le fac celebre. Le-am făcut deja. Le-am făcut deja celebre! Sunt sfătuită să nu vorbesc nimic. O să tac, o să tac? Rămâne de văzut”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, într-o filmare postată pe contul ei de Instagram.

Daria Radionova a postat o fotografie dintr-o locație familiară. Locul în care rusoaica s-a pozat este chiar locul de vacanță în care Alex Bodi și-a dus fosta soție, pe Bianca Drăgușanu. Nu este o surpriză dacă fotografia Dariei Radionova este făcută chiar de Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu si Daria[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova susținea că Alex Bodi era un bărbat necăsătorit

Înainte ca afaceristul să fie săltat de mascații DIICOT, el s-a afișat oficial cu Daria Radionova. Ei au petrecut câteva zile romantice înainte ca totul să se transforme într-un coșmar pentru relația dintre cei doi. Rusoaica a decis să răspundă criticilor la adresa ei și faptul că a fost amanta lui Alex Bodi, lucru pe care amândoi l-au negat.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova. (VEZI CONTINUAREA AICI)