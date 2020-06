Daria Radionova o avertizează pe Bianca Drăgușanu!

In articol:

Daria Radionova a avut o ieșire acidă la adresa lui Alex Bodi, cu care s-a iubit până de curând. Se pare că triunghiul amoros dintre ei nu se va sfârși prea curând, mai ales că afaceristul s-a întors din nou la Bianca. Cei doi au fost surprinși sâmbătă noaptea într-un club select din Mamaia. Din imagini se poate observa cum fostul soț al Biancăi încearcă să-i atragă atenția, în timp ce ea încearcă să pară indiferentă.

Rusoaica a vorbit prima dată despre relația lui Bodi cu Bianca. Ea susține că s-a despărțit de afacerist și este dezgustată de gesturile lui.

”Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură. Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine! Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei”, a declarat Daria pentru SpyNews.ro.

Mai mult decât atât, rusoaica a avut certuri multe cu părinții ei din cauza lui Alex Bodi. Ei s-au opus vehement relației.

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine! Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie”, a mărturisit rusoaica.

Daria susține că nu-i va mai oferi nicio șansă fostului ei iubit și că a luat decizia corectă. În final, ea i-a trimis un avertisment Biancăi Drăgușanu.

”Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a mai adăugat Daria, pentru sursa citată.

Daria Radionova, prima reacție după ce Alex Bodi și-a petrecut noaptea în brațele Biancăi Drăgușanu: „Standardele tale...”

Imaginile cu Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au venit ca un șoc pentru toată lumea, în special Daria Radionova. După despărțirea de Bianca, afaceristul s-a dus într-un suflet la rusoaică, în Londra, pentru a petrece timp împreună. De acolo, Bodi s-a dus într-o vacanță exotică alături de dosta lui soție și fiica sa.

Triunghiul amoros dintre Alex Radionova, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu continuă. În timp ce imaginile cu iubitul ei în timp ce dansa cu fosta soție apăreau pe Instagram, Daria a postat mai multe poze pe Instagram, cu subînțeles.

Frumoasa rusoaică a postat o imagine la Instastory, cu niște tocuri superbe. „Dragă, am tocuri mai mari decât standardele tale”, a adăugat Daria Radionova în dreptul pozei. Mesajele cu subînțeles nu s-au terminat aici. Ea a postat o fotografie pe pagina ei de Instagram, în care se poate observa celebra ei mașină, cu descrierea: „Nu-ți face griji de ceea ce fac eu. Fă-ți griji de ce te interesează ceea ce fac” . (Citeste si: Idila dintre Anda Adam și Cătălin Botezatu, despre care mulți au uitat! Ce spunea designerul despre artistă: „Când eu am cunsocut-o pe Anda, nu existau nici Bianca Drăgușanu, nici Victor Slav”)