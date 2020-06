Livian de la Puterea dragostei, primele declarații despre Renata

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a rupt tăcerea după ce mai multe poze cu Renata,presupusa lui iubită din Turcia, au făcut înconjurul internetului. Concurentul a mărturisit că nu a avut niciodată o legătură amoroasă cu Renata, ei fiind doar prieteni.

„Mă, câteodată eu nu vă înțeleg. V-ați luat de fata asta, de Renata. Mi-e prietenă, n-am avut nimic cu ea niciodată. Vă luați de ea, puneți poze și îi scrieți. N-aveți educație deloc. Întrebați-mă dacă am avut ceva cu fata aia, sunt bărbat, nu mi-e rușine să recunosc. N-am avut nimic, nu mă mai asociați cu ea”, a mărtusit Livian, la Instatsory.

Primele imagini cu Renata, presupusa iubită a lui Livian Puterea dragostei!

Din primele informatii cei doi au avut o relatie in trecut, pe vremea cand Livian avea doar 20 de ani. In prezent, Renata ar fi studenta in Turcia si cei doi si-ar fi reluat relatia de mai bine de 2 luni. Tanara este bruneta acum si a suferit mai multe interventii estetice.

In urma cu cativa ani, pe vreme cand ea si Livian au avut o relatie de iubire, Renata era blonda si naturala. In prezent este total schimbata, pare o alta persoana.

Livian si Renata s-au intalnit si in Romania, in vacanta

"O cheama Renata si este fosta lui Livian. A fost cu ea cand avea 20 de ani. Cand a fost el in vacanta in Romania s-a intalnit cu ea. Am inteles ca fata asta lucreaza ca dansatoare prin cluburi. Are foarte multe operatii si este total alta persoana acum, fata de vremurile cand era cu Livian si era blonda", sunt informatiile facute publice de Reea si Tina pe vlog. VEZI AICI FOTOGRAFIA CU EI DE PE VREMEA CAND ERAU INTR-O RELATIE! Renata era blonda la acea vreme, nu avea operatii si este de nerecunoscut. In fotografia de acum aproximativ 7 ani, Livian sta în genunchi în fața Renatei, imitind o cerere în căsătorie, însă în loc de inel are în mână un teanc de bani.