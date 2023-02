Darren Cahill, noi dezvăluiri în scandalul de dopaj ce o vizează pe Simona Halep ”Sunt dispus să mor lângă aceste cuvinte” Ce crede antrenorul despre situația dificilă traversată de tenismenă

In articol:

În primul tur de la US Open, ediția 2022, Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, astfel că a fost eliminată din concurs, lipsind de mai bine de jumătate de an de pe teren, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului suspândându-i activitatea sportivă până la proba contrarie.

De atunci, tenismena este în centrul unui mare scandal de dopaj, vinovăția sau nevinovăția sa fiind acum intens analizate de specialiștii care ar putea să îi suspende activitatea timp de patru ani.

Darren Cahill, noi dezvăluiri în scandalul de dopaj ce o vizează pe Simona Halep [Sursa foto: Profimedia]

Darren Cahill pariază necondiționat pe nevinovăția Simonei Halep

Pentru a nu se ajunge în acel punct, constănțeanca luptă împreună cu o armată de avocați și o agenție de toxicologie si farmacologie din Franța pentru a demonstra tuturor că nu a luat niciodată, în mod intenționat, nicio substanța interzisă.

Însă, până la verdictul final, Darren Cahill, fostul său antrenor, a făcut acum dezvăluiri importante în ceea ce o privește, susținând sus și tare că Simona Halep este curată ca lacrima.

Îndrumătorul dublei campioane de Grand Slam este mai mult ca sigur că fosta sa elevă nu și-ar fi pus niciodată carieră în pericol de bună știință.

Tocmai de aceea părerile sale de rău sunt imense, căci știe cât de mult a muncit Simona Halep pentru a ajunge în punctul în care este, dar și cât de onestă este atunci când vine vorba de integritatea și cariera sa.

„Mă gândesc mult la Simona și mă simt rău de fiecare dată din cauza experiențelor prin care trece. Nu am prea multe noutăți. Din ce înțeleg, în februarie va avea loc o audiere care îi va oferi șansa de a-și prezenta cazul. Am înțeles că au găsit sursa contaminării, nu sunt sigur dacă a fost în mâncare sau în suplimente, dar au aflat de unde a apărut. Am făcut o declarație despre cazul Simonei Halep și sunt dispus să mor lângă aceste cuvinte, datorită integrității sale și ADN-ului său. Nu există nicio șansă ca ea să trișeze. E o femeie măreață și o persoană grozavă. Nu e nicio șansă ca ea să fi făcut lucrul greșit”, a declarat Darren Cahill, în podcast-ul „The Big Deal”.

Mai mult decât atât, pentru că este sigur că Simona Halep nu a călcat strâmb, Darren cere public ca cel vinovat de această mare eroare să își asume fapta, căci deja tenismena plătește un preț mult prea mare, care îi afectează teribil ascensiunea sportivă.

De altfel, australianul spune că este cu gândul la Simona Halep, urându-i să iasă învingătoare din această grea încercare ce s-a abătut asupra carierei sale strălucitoare.

”Îi urez baftă. E adevărat că sportivii sunt responsabili de fiecare substanță care le intră în corp, iar Simona va plăti pentru greșeala asta. Să sperăm că nu va fi mare pedeapsa, vina nu îi aparține. Nu a făcut nimic greșit. Sper că o companie a greșit, ori un medic, ori o persoană din WTA, ori o persoană din echipa ei nu și-a făcut treaba. Sper ca cineva să își asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, deoarece știm că Simona nu a fost vinovată. Sperăm să o revedem pe teren cât mai curând,” a mai spus fostul ei antrenor.