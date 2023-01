Nici nu s-a întors bine din Dubai și deja a revenit pe teren! Simona Halep, surprinsă așa cum nu ai mai văzut-o niciodată | EXCLUSIV

In articol:

Simona Halep a dat căldura din Dubai pe iarna din România și e gata să revină în teren.

Sportiva a fost surprinsă recent de paparazzi WOWbiz.ro așa cum nu ai mai văzut-o niciodată.

Sportiva nu a avut parte de cel mai bun an în 2022, luna septembrie venind cu un scandal de dopaj care a ținut prima pagină a ziarelor. Pe lângă scandalul de dopaj, Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, după doar un an de mariaj, fiind și acesta un subiect care a stârnit valuri în lumea mondenă.

În scandalul de dopaj, Simona Halep s-a ales cu o suspendare, însă urmează ca tribunalul specializat în arbitraj să ia o decizie cu privire la situația ei. Reamintim că luna trecută s-a stabilit că o cineva din echipa sportivei a manipulat, în mod neintenționat, un produs ce conținea Roxadustat.

Simona Halep a început anul în forță

Dacă anul 2022 nu a fost chiar cel mai bun, 2023 a început în forță pentru Simona Halep.

Sportiva s-a distrat pe cinste și s-a relaxat cu o vacanță în Dubai. Imediat ce a revenit în România, Simona Halep a trecut la treabă.

Vedeta a revenit pe teren și a reluat antrenamentele, iar acest moment a fost surprins imediat de către paparazzi WOWbiz.ro.

Recent, Simona a fost surprinsă pe străzile din Capitală, la volanul bolidului său de lux. Sportiva nu a mers la distracție și direct pe teren. Vedeta s-a deplasat la centrul unde își desfășoară antrenamentele. S-a dat jos din mașină și-a luat echipamentul și s-a îndreptat hotărâtă spre teren, gata să revină în forță la antrenamente.

Simona Halep nu are fițe când vine vorba de sport

Campioana a fost surprinsă așa cum nu ai mai văzut-o niciodată. Dacă mulți sportivi au asistenți personali și persoane care să le care lucrurile de colo – colo, nu este și cazul Simonei Halep.

Vedeta își cară singură echipamentul și chiar o face cu măiestrie! Simona Halep a fost surprinsă cum se dă jos din mașină, deschide portbagajul și își scoate echipamentul, iar mai apoi își ia în mână cele două rachete și încălțările de sport și se îndreaptă spre intrare.

Simona Halep, în mijlocul unui scandal de dopaj în 2022

Anul trecut a fost unul plin de încercări pentru Simona Halep. Vedeta a traversat mai multe momente dificile, unele dintre ele fiind printre cele mai grele din viața unui sportiv.

În toamnă, Simona a anunțat divorțul de Toni Iuruc, după doar un an de mariaj. Cei doi s-au decis să meargă pe drumuri separate, iar povestea de iubire s-a încheiat la notar. La scurt timp după divorț, Simona Halep a intrat în mijlocul unui nou scandal.

De această dată a fost vorba despre acuzații de dopaj. Campioana a fost suspendată după ce a ieșit pozitivă la Roxadustat, o substanță complet interzisă. Pentru Simona a urmat atunci un proces lung, iar în prezent sportiva lupă pentru a-și demonstra nevinovăția și a scăpa de acuzațiile de dopaj.

"Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani", a scris Simona Halep pe Instagram, la acel moment.

