„Daună totală” Adela Popescu a făcut accident cu mașina! Prezentatoarea TV recunoaște că a fost numai vina ei. Cum a reușit în urmă cu ceva timp să distrugă în totalitate un autoturism

Adela Popescu este extrem de carismatică. Actrița este extrem de îndrăgită de români și s-a făcut remarcată pe parcursul timpului prin atitudinea sa, dar și mulțumită talentului pe care îl are.

Se pare că acesta nu se aplică însă și în ceea ce privește șofatul, așa cum a mărturisit chiar ea.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, spaima șoselelor: „Mâncam struguri și vorbeam la telefon, în același timp. Și conduceam”

O soție iubitoare, o mamă devotată și o artistă completă, Adela Popescu se pare că a reușit pe fiecare plan în viață. La condus însă, artista nu crede că este la fel de talentată.

Cu ceva timp în urmă, aceasta a reușit să facă praf o mașină, pentru că făcea mai multe lucruri în timp ce conducea.

„Am făcut o mașină daună totală, pentru că mâncam struguri și vorbeam la telefon, în același timp. Și conduceam, ascultam și muzică. Și vorbeam și cu oameni în trafic. Cam asta ar fi”, a povestit Adela Popescu, în cadrul unui interviu.

Iar aceasta nu este prima dată când vedeta a avut parte de peripeții la volan. Cu ceva timp în urmă, Adela a mărturisit că a lovit șase mașini în timp ce se afla în parcare, iar altă dată se pare că actrița nu mai

știa să iasă dintr-un rond.

„În prima lună când am luat carnetul m-am dus la o nuntă. Până am ieșit din parcarea nunții, am lovit șase (n.r mașini). Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum nu mai conduc eu”, a povestit Adela Popescu.

„Era un rond înainte de intrarea pe autostradă, ea nu știa să iasă din rond. Așa că, ce face un om când nu știe să iasă din rond? Nu merge încontinuu, se oprește. S-a oprit în rond ca să se gândească”, a relatat Bogdan Ciudoiu, un fost coleg al vedetei, din perioada în care aceasta o emisiune TV.

Prezentatoarea TV a dezvăluit cum a reușit să distrugă o mașină. [Sursa foto: Instagram]

