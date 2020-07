In articol:

David și Constantin, doi frați din iași, duc o viață plină de lipsuri. Au doar doi ani și patru luni, dar viețile lor nu sunt deloc atât de ușoare precum ale altor copii de vârsta lor. David este paralizat, iar fratele lui, Constantin, nu poate merge și are nevoie de un aparat de oxigen care îl ajută să respire.

Elena Ispiri, mama lui David și a lui Constantin, recunoaște că trăiesc de pe o zi pe alta, că situația lor financiară ete una precară și că se roagă la Dumnezeu să o ajute și să îi țină în viață pe cei doi copii. Într-o locuință neterminată din localitatea Dancu, județul Iași, stau 7 suflete chinuite: bunica Celina, cei trei copii ai ei și trei nepoți.

Iași: David și Constantin, frați gemeni, s-au născut prematur

Elena Ispiri, mama gemenilor, a povestit că micuții s-au născut înainte de termen.

„Am născut prematur copiii la 6 luni. Pe toată perioada sarcinii am fost nevoită să car apă de la fântâna din fața porții spre casă. Spălam rufe cu apă rece și am răcit, iar acest lucru mi-a provocat nașterea prematură. Am născut gemeni cu forme grave de handicap. David suferă de o boală extrem de gravă, care l-a adus la paralizie, iar Constantin s-a născut cu un plămân mai mic și este dependent de tuburi de oxigen. Are strabism și nu mă poate fixa cu privirea. Au stat atunci în spital 5 luni de zile la secția de Terapie Intensivă, ca să ia în greutate”, a povestit Elena Ispiri pentru BZI.

David s-a născut cu o tumoră gravă, care l-a paralizat. Nu se poate mișca și nu poate mânca, așa că mama lui îl hrănește doar cu lapte praf. Medicii i-au recomandat să-i dea mâncare pisată, dar femeia recunoaște, cu durere, că nu are blender și nici curent electric. „Mi-e frică să-i pisez eu mâncarea, ca să nu se înece”, a mai spus femeia.

Citeste si: Mihai Mitoșeru, de urgență pe masa de operație. Prezentatorul tv a fost la un pas de moarte

Gemenii din Iași sunt crescuți din mila vecinilor

Singurele venituri ale familiei sunt pensiile de handicap ale celor doi copii și alocațiile, însă, de multe ori, banii nu le ajung pentru mâncare.

„Sunt zile în care nu avem ce da copiilor de mâncare și zile în care le dăm să mănânce doar la prânz. Dacă rămâne mâncare și pentru seara, este bine. În general le dăm cartofi, orez, ouă, ce mai primim și noi de la oameni. David, copilul cu hidrocefalie, nu poate să mănânce. Trebuie să-i dăm doar mâncare pisată sau lapte praf”, spune Celina Iftodi, bunica celor doi copii.

Bunica și mama copiilor sunt disperate și se gândesc cu groază la venirea anotimpului rece. Acoperițșul casei nu este terminat și, deși lucrează cu ziua pentru a strânge bani, nu este destul. Copiii nu pot fi lăsați singur prea mult timp.