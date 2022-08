„De-abia mai stau în picioare” Tavi Clonda, anunțul cu care și-a îngrijorat toți fanii. Ce probleme de sănătate are soțul Gabrielei Cristea?

In articol:

Tavi Clonda este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan profesională, dar nu se sfiește nici să vorbească despre viața personală.

În urmă cu câteva ore, artistul le-a făcut o mărturisire total neașteptată urmăritorilor săi de pe Instagram. După ce s-a lăudat că și-a spălat singur mașina, soțul Gabrielei Cristea a început să se resimtă. Durerile par să nu-i mai dea pace, așa că el a apelat la sfatul prietenilor virtuali.

Tavi Clonda: „De-abia stau în picioare, mă așez, nu pot să dorm”

Artistul nu s-a mai putut abține și le-a dezvăluit fanilor săi cu ce probleme de sănătate se confruntă. Se pare că acesta se mișcă cu greutate, după ce a început să aibă mari dureri de spate. Mai mult, Tavi Clonda spune că zona unde resimte cele mai puternice dureri s-a și umflat, însă a ales să ceară părerea prietenilor virtuali în detrimentul consultului unui specialist. Mai mult, el nici nu vrea să audă de controale amănunțite, precum un RMN.

„De ieri am o durere la spate, cred că am făcut o mișcare greșită sau ceva și mi s-a și umflat în stânga la coloană, acolo la noadă și nu știu ce să iau. Am făcut o mișcare greșită, am ridicat ceva de la magazin, nu-mi dau seama și de-abia stau în picioare, mă așez, nu pot să dorm. Dacă știți ce să fac, ce să iau. Să nu spuneți de RMN și de altele, că încă nu”, le-a dezvăluit Tavi Clonda fanilor de pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea, probleme cu nervul sciatic

În urmă cu câteva luni, prezentatoarea TV a ajuns de urgență la medic, după ce a început să aibă dureri crâncene de spate, care i-a recomandat mai multe controale amănunțite. Se pare că problemele ei nu sunt noi și nu este prima dată când are crize de sciatică, după cum ea a povestit într-un interviu mai vechi.

„Mi-a plăcut faptul că la un moment dat m-a dus la Roma. Am zăcut cu o criză de sciatică vreo săptămână, dar a meritat. Eu fac micul-dejun pentru că doar eu gătesc. Nu se atinge nimeni de teritoriul meu”, povestea Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp.