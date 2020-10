De astăzi, Capitala intră în scenariul roșu. Ce spun autoritățile

Masca de protecție [Sursa foto: PixaBay]

Din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus pe teritoriul României s-au impus noi restricții din partea autorităților. Ba mai mult, de astăzi România intră în scenariul roșu, pentru că s-a depășit gradul de infectare cu 3 la mia de locuitori.

De asemenea, Capitala are cel mai mare raport între numărul deceselor și numărul de noi cazuri infectați cu COVID-19, ceea ce arată că sistemul sanitar este deja depășit de evoluția pandemiei, iar în unitățile spitalicești cadrele medicale nu mai fac față paciențior confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Bucureștiul se află sub secenariul roșu. În capitală restaurantele, teatrele, cinematografele, barurile vor fi închise timp de 2 săptămâni, iar masca de protecție trebuie purtată obligatoriu pe toată durata zilei de la ieșire din casă și până la revenirea la domiciliu. În plus, școlile din România s-au închis, iar elevii sunt nevoiți să facă cursurile online.

Testul COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

România a depășit gradul de infectare cu 3 la mia de locuitori

În Craiova și Cluj-Napoca gradul de infectare se apropie de 3 la mia de locuitori infectați cu noul coronavirus. De mâine, la fel ca în Capitală, oamenii trebuie să respecte noile măsuri impuse de către autorități. În cazul în care oamenii nu respectă regulile riscă să fie amendați de oamenii legii. Persoanele confirmate cu COVID-19 trebuie să stea în izolare la domiciliu și să respecte tratamentele impuse de cadrele medicale. Și Cluj-Napoca se apropie de gradul de infectare cu 3 la mia de locuitori, în scurt timp oamenii legii o să impună aceleași restricții cu privire la noul coronavirus.

Reamintim că 32.082 de pacienți au fost declarați vindecați.