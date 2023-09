“De când mă știu am bani” Bia Khalifa, suma exorbitantă pe care a câștigat-o luna trecută! Toți banii i-a făcut din platformele pentru adulți | EXCLUSIV

In articol:

Bia Khalifa este invitată în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde moderatoarea emisiunii provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei.

Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă. Cu mai puțin noroc de data aceasta, Bia Khalifa a oferit răspunsuri picante legate de viața ei.

Bia Khalifa a câștigat 60.000 de dolari luna trecută

Nu e un secret pentru nimeni că Bia Khalifa este regina Onlyfans-ului. Drept dovadă stă succesul pe care îl are, dar și sumele exorbitante care îi intră lunar în buzunar. Vedeta a dezvăluit că luna trecută a fost cea mai profitabilă și ne-a spus fără reținere și despre ce sumă vorbim.

„Contul meu de Instagram e parte din sufletul meu, jur pe viața mea. E închis. Ajută foarte mult să ai un social activ, să vorbești cu lumea. E ca și cum n-aș posta pe Onlyfans. Luna trecută am câștigat cel mai mult, 60.000 de dolari. Am făcut banii ăștia cu contul închis, dar trebuie să fii dedicat, să știi să postezi. Eu nu vând clipuri la 3 dolari. Dacă vrei să faci bani din Onlyfans, trebuie să înțelegi că nu ce e ieftin se vinde și o să îți faci palat și o să îți cumperi nu știu ce mașină. Cam asta fac fetele astea. Eu nu fac asta, că nu îmi place să conduc. Eu investesc banii, ceea ce mi se pare mult mai conștiincios. Investesc în chestii care o să îmi aducă bani pe viitor și când o să fie momentul, dacă nu vreau să mai fac Onlyfans că mă plictisește. Eu am mai multe venituri, nu fac doar asta. De când mă știu am bani.”, a declarat Bia Khalifa.

Bia Khalifa a fost abuzată la 15 ani

Bia Khalifa nu a avut mereu o viață roz. Din păcate, la vârsta de 15 ani, a fost abuzată de un bărbat, lucru care a traumatizat-o pe viață. A povestit totul în lacrimi și de atunci a devenit o femeie puternică și independentă.

"Cu siguranță am fost un copil folosit la 15 ani. Absolut și la evenimente toți voiau să profite mai ales la bani.(...) Nu voiau doar să dansez, își permiteau să încerce mai multe, iar chestia asta a fost extrem de traumatizantă pentru mine. Am fost forțată de două ori să fac asta, dar nu că m-a întrebat faci asta sau nu, mi s-a spus că fac asta sau oricum nu am scăpare pentru că n-ai ce să faci. Sunt foarte multe femei în românia care au avut asemenea episoade. Sunt și figuri cunoscute(...) Eram un copil la 15 ani, da, l-am simțit ca un viol. Îmi aduc aminte cum plângeam în timpul actului. S-a întâmplat repede, șocant. Eram acolo să îmi desfășor activitatea, să dansez. Practic să îmi iau salariul, ce șpagă îmi mai făceam eu mi-o făceam eu și bineînțeles că dacă nu e în București evenimentul, de obicei oamenii care sunt drăguți îți închiriază o cameră la un hotel să ai unde să te schimbi, să te machiezi, să te pregătești. Poate ești mega obosită după ore de dans pe pantofi de 20 de cm. Acea persoana a avut acces la camera mea. A avut și acea persoana cheiță. A fost direct și la subiect: ori face asta ori te bat și a scos cuțitul la mine. Avea un cuțit, nu un cuțitaș. Era un cuțit și singurele mele cuvinte au fost să nu crezi că te ajută un cuțit, am înțeles ce vrei să faci, aia e o să stau. Rămâi marcat pe viață. Nu poți să ștergi chestia asta din memorie niciodată.(...) totul s-a întâmplat seara, după ce evenimentul s-a încheiat. S-a întâmplat ca eu să aleg tăcerea pentru că am știut că dacă aș fi vorbit oamenii ar fi fost nepăsători. Lumea încă în ziua de azi spune că ai vrut și ai meritat asta(...) Am ales să țin secret pentru că nu este o chestie de... acum lumea o să știe că ai fost abuzată sexual și eu îmi asum chestia asta. Nu l-am mai văzut niciodată în viața mea", a dezvăluit Bia Khalifa, la emisiunea În Oglindă.

