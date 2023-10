De ce echipa națională de rugby pierde fiecare meci la o diferență majoră de scor? Selecționerul explică fiecare greșeală a „stejarilor”

In articol:

După a treia înfrângere colosală a „stejarilor” la Cupa Mondială de Rugby din Franța, selecționerul naționalei României, Eugen Apjok, speră ca elevii săi să învețe câte ceva din fiecare eșec, astfel devenind mai buni.

România a avut un traseu dezastruos în Franța, pierzând toate cele trei partide la diferență rușinoasă de scor, 82-8 cu Irlanda, 76-0 cu Africa de Sud și 84-0 în fața Scoției.

Selecționerul explică fiecare greșeală a „stejarilor”

„În primul rând, trebuie să învăţăm multe lucruri din cele trei jocuri pe care le-am disputat până acum.

Jucătorii trebuie să fie mai profesionişti, trebuie neapărat să-şi îmbunătăţească şi condiţia fizică. Dacă se va întâmpla asta, va creşte şi nivelul părţii tehnice.

În partida cu Scoţia cred că am fost în joc în primele 20-25 de minute, dar după cartonaşele galbene primite, ne-a fost mai greu să revenim şi am început să obosim”, a declarat antrenorul naționalei de rugby, Eugen Apjok.

România - Scoția 0-84 [Sursa foto: Instagram Federația Română de Rugby]

În completarea declarațiilor lui Eugen Apjkoc a intervenit și jucătorul Adrian Moțoc, care a divulgate că echipa a început să obosească, și a comis foarte multe greșeli, în urma cărora s-au ales cu cartonașe galbene.

„A fost un meci greu. Am făcut tot posibilul în primele 20 de minute. Apoi am început să obosim, am făcut prea multe greşeli şi am primit cartonaşe galbene.

A fost foarte greu pentru echipă să joace cu 12 oameni. A fost o onoare pentru noi să jucăm împotriva celor mai bune naţionale ale momentului. Vom încerca să facem maxim în ultimul meci, cel cu Tonga”, a fost intervenția lui Adrian Moțoc.

Echipa națională de rugby a României va disputa ultimul meci de la Campionatul Mondial din 2023 cu selecționata Tonga, în data de 8 octombrie, la Lille.

Clasamentul grupei României la CM 2023

Naționala de rugby a României a suferit o altă înfrângere sâmbătă, 30 septembrie, în fața Scoției, scor 84-0, în meciul cu numărul trei de la Cupa Mondială din Franța.

Partida s-a disputant pe arena Sade Pierre-Mauroy din Lille, stadionul fiind plin, aproape 50.000 de spectator fiind prezenți, printre care și 3.000 de români.

Formația dirijată de Eugen Apjok nu a mai reușit să marcheze niciun punct de la prima partidă împotriva Irlandei, scor 8-76.

Clasament oferit de Sofascore.