De ce îi este cel mai „teamă” lui Dani Oțil în rolul de tată! Prezentatorul TV a făcut chiar el anunțul: „Nu înțeleg nici...”

În câteva luni, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți cu normă întreagă, iar până atunci tot ce pot face este să se pregătească temeinic pentru venirea pe lume a primului lor copil.

Prezentatorul TV a devzăluit deja care sunt cele mai mari temeri ales sale în ceea ce privește viața de părinte.

Dani Oțil se „teme” de două lucruri în ceea ce privește viața de părinte

În ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă, „Neața cu Răzvan și Dani”, prezentatorul TV discuta despre tainele parentingului cu Ruxandra Luca, mai exact despre cum alăptează femeile. Dani Oțil nu s-a putut abține, însă, și a făcut o mărturisire în legătră cu viața de părinte. Vedeta spune că nu crede că se va putea descurca niciodată cu ”pompa de sân” și cu ”pompa de muc”.

”Nu sunt pregătit, cu două pompe nu mă voi descurca niciodată: pompa de sân si pompa de muc. Nu înțeleg nici pompa de sân, stiu sigur ca mama nu a avut, nici pompa de muc, Răzvan mi-a zis de ea”, a explicat Dani Oțil în cadrul emisiunii.

Cum au anunțat cei doi că vor deveni părinți

Dani Oțil a anunțat pe toată lumea că va fi tată în stilul său caracteristic, plin de umor. Mesajul său a fost transmis pe pagina de Instagram și a adunat zeci de mii de reacții.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil. Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre. Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule. Pentru toți... hai ca am glumit...nu pentru voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil Am decis sa spun aici, pentru ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede'', a scris Dani Oțil pe Instagram, în momentul în care a dat marea veste.

Logodnica lui pune un pariu cu toate domnișoarele și vrea să le demonstreze că își va menține silueta trasă prin inel chiar și după ce își va aduce copilul pe lume.

„Am tot primit mesaje de genul: “sa te vad dupa ce faci un copil daca o sa mai arati asa!” Challange accepted! #babyloading'', a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.