De ce leșină Anca Pandrea tot mai des în ultima perioadă? Medicii i-au dat verdictul: „Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni”

Văduva lui Iurie Darie trece prin momente grele, asta pentru că actrița se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Cu toate acestea, un lucru care a ridicat numeroase semne de întrebare asupra stării sale de sănătate au fost leșinurile, care au fost tot mai dese în ultima perioadă.

Astfel, după ultima vizită la medic și după ce un specialist s-a uitat peste toate analizele Ancăi Pandrea, aceasta a aflat ce se întâmplă, de fapt, explicând că a fost chiar diagnosticată cu 14 afecțiuni.

Anca Pandrea: „După atâția ani, am aflat de ce cad, de ce leșin”

Văduva lui Iurie Darie este urmărită de ghinioane. Actrița se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, printre care insuficiență cardiacă pulmonară de gradul trei, probleme cu coagularea sângelui, cu glanda, dar și o gastrită, iar în ultima perioadă, Anca Pandrea a leșinat tot mai des, însă nu a știut până acum care este motivul.

Astfel, după ce a fost la spital și un medic specialist s-a uitat peste toate analizele ei, actrița a aflat că leșinuri sunt o urmare a faptului că nu consumă suficientă sare.

Mai mult decât atât, Anca Pandrea a mai mărturisit că din unitatea spitalicească a ieșit cu 14 afecțiuni.

„După atâția ani, am aflat de ce cad, de ce leșin. Doctorița de la spital s-a uitat pe toate investgațiile, pe tot istoricul meu medical și a văzut că nu mănânc deloc sărat. Mi-a zis că tebuie neapărat să consum, că sarea are potasiu, are mai multe. De ani de zile eu mănânc fără din cauza afecțiunilor pe care le am, cum ar fi insuficiența pulmonară și cea cardiacă. Din spital am ieșit cu 14 afecțiuni, și toate categoria a doua” , a declarat Anca Pandrea pentru impact.ro.

Actrița și-a dislocat umărul cu două săptămâni în urmă

Din nefericire, după ce în urmă cu câteva săptămâni văduva lui Iurie Darie a trecut printr-un incident ce putea duce la o adevărată tragedie, la puțin timp după, Anca Pandrea a mai avut o pățanie, alegându-se cu un umor dislocat. Atunci, ajutată de prietenii săi, actrița a ajuns la spital, acolo unde medicii specialiști i-au pus o orteză.

De precizat este că, episodul trist a venit chiar de ziua regretatului ei soț, respectiv pe data de 14 martie, iar din nefericire, prima parte a zilei respective a petrecut-o la unitatea spitalicească, acolo unde a mers pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr.

O să mă mișc dificil pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac. Am ajuns foarte dimineță la doctor.”, a declart Anca Pandrea pentru Click.ro.

Anca Pandrea și Iurie Darie