De ce nu a mers, de fapt, relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu. Artistul dă vina pe colega de breaslă: ”Era când cu unul, când cu altul”

Pe vremea când erau doar doi tineri, între Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda, fiind parte din același ansamblu folcloric, se înfiripase o relație mai mult decât prietenească.

Ba chiar, pentru că lucrurile mergeau atât de bine între ei, cei doi au luat atunci în calcul chiar și să se căsătorească.

Doar că soarta nu a fost de partea lor și fiecare a făcut nuntă cu altcineva. Însă acum, întorcându-se în timp, au deschis cutia pandorei și au readus în discuție relația lor.

De ce nu a mers, de fapt, relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook ]

Elena Merișoreanu, nehotărâtă în relația cu Gheorghe Turda

Fapt ce-l face pe Gheorghe Turda să spună că, din punctul său de vedere, de vină pentru că relația cu Elena Merișoreanu nu s-a concretizat cu o nuntă ar fi chiar interpreta de muzică populară.

Cântărețul mărturisește că nehotărârea de care a dat atunci dovadă colega sa de breaslă a fost cea care le-a pus piedică în a forma o familie, despre care, spunea recent artista, nu crede că ar fi avut vreun viitor.

Iar faptul că era indecisă în ceea ce-l privește, spune folcloristul, este faptul că, poate din cauza imaturității specifică vârstei, nu a ales la timp lângă cine să rămână.

„ Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a mărturisit Gheorghe Turda, în cadrul unei emisiuni TV.

Ghinionul care l-a împiedicat să se căsătorească cu Elena Merișoreanu pare că l-a cam urmărit mult timp pe artist. Și asta pentru soția i-a decedat, iar apoi, la capitolul amor, lucrurile nu i-au surâs deloc.

Însă, deși acum este un bărbat singur, după relația tumultuoasă pe care a avut-o cu Nicoleta Voicu, cântărețul de muzică populară spune că și-a găsit echilibru. Deși, recunoaște că singurătatea, mai ales l-a început, a fost grea de suportat.

„Foarte grea a fost perioada de acomodare, după ce am rămas singur. Acum îmi e mai bine, m-am echilibrat”, a mai spus artistul.