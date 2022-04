De ce nu se poate ține Andreea Mantea de dietă! Ce piedici întâmpină prezentatoarea TV la serviciu: „La muncă se întâmplă astfel de minuni”

In articol:

De câteva luni, Andreea Mantea se luptă cu kilogramele în plus. Prezentatoarea TV a reușit să elimine o bună parte din ele, însă acest lucru nu înseamnă că nu este tentată să cadă în păcat și să se răsfețe cu fel și fel de delicatese culinare. Așa cum a mărturisit în nenumărate rânduri, este o gurmandă și poftește la orice, motiv pentru care i-a fost destul de dificil să facă față tentațiilor în ultima

perioadă.

Andreea Mantea are o mulțime de fani în mediul online și, zi de zi, comunică cu aceștia și le povestește ce se mai întâmplă în viața ei. De data aceasta, prezentatoarea TV le-a arătat admiratorilor ei că întâmpină o situație foarte dificilă la serviciu și că nu știe cum poate rezista.

Mai exact, Andreea Mantea a intrat într-o încăpere în care existau mai multe tăvi pline cu prăjituri. Bineînțeles, în acele momente, pofta a fost mai mare decât dorința de a slăbi, așa că prezentatoarea TV s-a înfruptat din toate delicatesele, menționând, în același timp, că acesta este motivul pentru care nu reușește să slăbească atât cât și-ar dori.

„Cum să slăbesc, sau cum să mă mențin, când la muncă se întâmplă astfel de minuni. Ce e aici? Cine e aici? Ce bine arată! Le mănânc. Stai că mai sunt. Cum aș putea eu să slăbesc dacă mă întâlnesc cu asta”, a spus Andreea Mantea pe InstaStory.

Câte kilograme a slăbit Andreea Mantea?

Acum ceva timp, Andreea Mantea a pornit la un drum și a avut ca destinație eliminarea a 16 kilograme acumulate într-o perioadă mai puțin plăcută din viața ei. A reușit să elimine în jur de 9, însă se pare că nu a ținut nicio dietă.

Andreea Mantea s-a bazat pe o alimentație sănătoasă, iar la micul dejun și-a permis să-și facă o poftă culinară.

„Păi ce… crezi că am dormit? În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare… cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da, apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos.”, a spus Andreea Mantea, conform Ciao.