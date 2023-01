De ce nu vrea Deea Codrea să-și creștineze copilul! Fosta concurentă "Bravo, ai stil!" le dă peste nas celor care au criticat-o: "L-am lăsat pe el să aleagă" | EXCLUSIV

In articol:

Deea Codrea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, este mămica mândră a unui băiețel, Iian, care s-a născut pe data de 9 octombrie 2021 și de atunci toată atenția se îndreaptă către micuțul ei.

Deea Codrea, planuri mari pentru 2023

Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii influeceriței îl știau este că, aceasta și partenerul ei au decis ca Iian să nu fie botezat.

Deea Codrea știe ce înseamnă mediul online și postarea unui conținut care să îi intrige pe ceilalți. Anul acesta vrea să își extindă activitatea și să urce totul la un alt nivel. Deea Codrea a dezvăluit tot planul ei profesional într-un interviu cu WOWbiz.

"În 2023 îmi doresc să îmi dezvolt mai bine partea asta de YouTube pe care am lansat-o anul trecut și nu doar asta. Am în plan și un fel de webinar, pe care oamenii vor putea să îl achiziționeze, să fie pas cu pas, să învețe despre stil, cum să și-l dezvolte, cum să își formeze o garderobă capsulă, cum să își facă un detox în garderobă, cu să facă smart shopping. Se va pune accent pe fiecare tip de siluetă, cromatică, e ceva personalizat.", a declarat Deea Codrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: “Mănâncă, dragă, mănâncă!” Iancu Sterp, afirmații neașteptate despre Denisa Coțolan în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

În ceea ce privește familia, Deea Codrea și soțul ei vor să îl implice mai mult pe cel mic în activitățile lor și să călătorească în vacanțele preferate.

"O să mergem în aceleași vacanțe în care mergem de obicei pe perioada verii. Vrem să îl includem și pe Iian în tot felul de activități, că acum este mai mare.", a mărturisit Deea Codrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Deea Codrea recunoaște de ce nu își botează copilul

După ce a anunțat că nu își va boteza copilul, decizie luată în familie, mai mulți internauți au sărit cu critici asupra ei, catalogând acest gest ca nefiind normal. Deea le dă peste nas cu o replică pe măsură.

"În general, normalul e definit de fiecare persoană în parte, pentru că e perfect normal ce am decis. Nu prea ne interesează alte păreri. A fost o alegere pe care am luat-o pentru copilul meu, mai bine spus nu am luat nicio alegere, l-am lăsat pe el să decidă asta în viitorul apropiat sau îndepărtat.", a precizat Deea Codrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!