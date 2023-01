Fratele Loredanei Groza, detalii neștiute din copilăria lor. La ce sport a fost campioană artista, înainte să devină cunoscută: „Era foarte bună”

In articol:

Pe Loredana Groza o știe o țară întreagă pentru vocea sa, dar și pentru talentul actoricesc, ajungând la sufletele românilor prin multele roluri cărora le-a dat viață.

Este cântăreață, actriță, om de televiziune și demonstrează zi de zi că vârsta este doar un număr pentru ea.

Căci la 52 de ani, artista arată impecabil, dar face și eforturi în acest sens.

Cristian Groza, cuvinte de laudă la adresa surorii sale

Ori de câte ori îi permite timpul, Lori, așa cum îi spun apropiații, lasă vestimentația de scenă deoparte și cucerește sala de sport sau terenul de tenis.

Această plăcere, de a face sport, o ajută să arate impecabil, dar îi și readuce aminte de perioada copilărie. Și asta pentru că, conform spuselor fratelui artistei, în copilărie, Loredana Groza era campioană la un sport anume.

Tenisul, pe lângă multe altele, a fost pasiunea artistei dusă la un nivel atât de înalt, încât la orice competiție la care participa ieșea învingătoare.

Însă, chiar și așa, muzica a fost marea sa iubire și cea care a dus-o pe culmile succesului. În timp ce fratele său, fotbalist în copilărie, nu și-a putut îndeplini visul, dar nu regretă.

Cristian Groza mărturisește că, poate, din drumul lui către o carieră de succes lumea fotbalului a lipsit îndârjenia de care a dat dovadă mereu sora sa.

Dar nu se plânge, a devenit campion la șah, iar acum pare că dorința de a fi fotbalist îi este îndeplinită prin fiul său, care îi calcă pe urme.

”Loredana a luat-o mai din timp, de la trei ani. Eu la cămin eram cu Lori la recitări și la cântece iar în tabere unde mergeam participam la tot ce era posibil, muzică ușoară, populară, recitări, șah, eu la fotbal și veneam cu diplome, medalii, și cupe mai mari sau mai micuțe, pe care scria Citius Altius Fortis. Eu nu am știut poate să mă impun în fața părinților, chiar dacă aveam o vârstă fragedă, cum sora mea a știut de mică ce și-a dorit și a continuat. Și nu era nimic în calea ei, ea trecea ca o locomotivă, în sensul frumos al cuvântului. Mergea la concursuri, se pregătea, era foarte docilă, asta a fost diferența dintre noi. Dar nu regret că nu am făcut fotbal. Am jucat șah, care m-a ajutat mult să mă dezvolt gândirea, iar în armată am făcut morse. Eu, că nu am putut face fotbal, cred că mă voi realiza prin fiul meu, David. Și Lori juca și tenis de masă și era foarte bună, a mers la forumurile naționale care aveau loc atunci chiar a luat și locul întâi. Suntem buni și pe latură sportivă, dar neafirmați, și pe latură artistică”, a spus Cristian Groza, conform Playtech.

Și tot el declară că anii copilăriei și viața de adult, având o soră precum Loredana Groza, au fost și sunt o binecuvântare.

Cei doi frați nu s-au certat niciodată, au împărțit totul și mereu au fost fizic și sufletește unul alături de celălalt.

”Copilăria cu Lori a fost una foarte frumoasă, nu ne-am certat deloc și nici acum nu ne certăm. Mergeam oriunde împreună. Dacă ea trebuia să cânte iar eu aveam școală, ea mergea cu tata, eu rămâneam cu mama”, a mai spus fratele artistei.